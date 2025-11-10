Ngân hàng nào đang dẫn đầu cuộc đua thu hút tiền gửi?

Thống kê báo cáo tài chính quý III của 27 ngân hàng thương mại cho thấy, tổng tiền gửi khách hàng đến cuối tháng 9 đạt hơn 12,26 triệu tỷ đồng.

Trong đó, nhóm “Big 4” vẫn chiếm ưu thế về quy mô tiền gửi. BIDV dẫn đầu với hơn 2 triệu tỷ đồng, tăng 0,6%, tiếp tục giữ vị trí số 1. VietinBank xếp thứ hai với gần 1,8 triệu tỷ đồng, tăng 3,2% so với cùng kỳ, trong khi Vietcombank đứng thứ ba với hơn 1,6 triệu tỷ đồng, tăng 1,6%.

Ở nhóm ngân hàng thương mại cổ phần, Ngân hàng MB nổi trội với tổng số dư tiền gửi lên đến 788.030 tỷ đồng, tăng 0,6%. Kế đến là Sacombank với 641.102 tỷ đồng, tăng 2,7% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, Techcombank ghi nhận mức tăng mạnh nhất với 9,2% giúp ngân hàng này tăng ba bậc từ thứ 9 lên thứ 6. Hiện, số dư tiền gửi tại Techcombank ở mức 595.087 tỷ đồng.

Ngược lại, VPBank giảm 2,5%, rơi từ thứ hạng số 6 xuống thứ 7, là một trong số ít ngân hàng tư nhân quy mô lớn có mức giảm tiền gửi trong quý.

Các vị trí tiếp theo duy trì tương đối ổn định. Trong đó, ACB, SHB và HDBank giữ nguyên thứ hạng từ 8 đến 10, với mức tăng dao động 0,6-1,9%.

Ở nhóm tầm trung, LPBank, TPBank, MSB và SeABank đều tăng tốt, từ 4,2-6,6%....