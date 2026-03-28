Giá xăng Việt Nam giảm sâu, rẻ nhất trong 5 nước lân cận

Sau 2 phiên giảm mạnh liên tiếp, mặt bằng giá xăng dầu trong nước đã lùi sâu, kéo mức giá của Việt Nam xuống nhóm thấp so với khu vực. Thông tin từ Bộ Công Thương cho biết, ngày 26/3, giá bán tại các nước lân cận ở mức cao hơn nhiều so với giá bán lẻ trong nước.

Về giá xăng, Singapore hiện ở mức cao nhất, khoảng 71.357 đồng/lít. Tại Thái Lan, giá xăng ở mức 28.166 đồng/lít và được Chính phủ trợ giá; Campuchia khoảng 35.789 đồng/lít, cũng có chính sách trợ giá. Lào ghi nhận mức 47.682 đồng/lít.

Trong khi Trung Quốc khoảng 34.827 đồng/lít với cơ chế Nhà nước khống chế giá. Riêng tại Việt Nam, giá xăng đang ở mức 24.330 đồng/lít, thấp hơn đáng kể so với các nước trong khu vực.

Về giá dầu, Singapore tiếp tục là thị trường có mức giá cao nhất, khoảng 76.703 đồng/lít. Tại Thái Lan, giá dầu ở mức 26.471 đồng/lít và được Chính phủ trợ giá; Campuchia khoảng 46.625 đồng/lít; Lào 50.624 đồng/lít.

Trong khi đó, Trung Quốc duy trì mức 31.733 đồng/lít với cơ chế Nhà nước khống chế giá. Ở Việt Nam, giá dầu hiện khoảng 35.380 đồng/lít. Bộ Công Thương đánh giá, giá xăng dầu trong nước đang ở mức trung bình, thấp hơn so với các quốc gia có chung đường biên giới.

Quốc gia Giá xăng (đồng/lít) Giá dầu (đồng/lít) Ghi chú Singapore 71.357 76.703 Thái Lan 28.166 26.471 Trợ giá Campuchia 35.789 46.625 Trợ giá Lào 47.682 50.624 Trung Quốc 34.827 31.733 Khống chế giá Việt Nam 24.330 35.380

Kết quả này có được trong bối cảnh công tác điều hành giá xăng dầu thời gian qua được Chính phủ, Thủ tướng chỉ đạo sát sao, linh hoạt theo diễn biến thị trường thế giới.

Đặc biệt, từ ngày 26/3, Thủ tướng đã ban hành quyết định giảm toàn bộ thuế đối với xăng dầu và nhiên liệu bay trong trường hợp cần thiết vì lợi ích quốc gia. Đây được đánh giá là giải pháp cấp bách và hiệu quả nhằm ổn định thị trường xăng dầu, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia trong bối cảnh căng thẳng xung đột phức tạp.

Cụ thể, từ 0h ngày 27/3 đến hết ngày 15/4, thuế bảo vệ môi trường đối với xăng (trừ ethanol), dầu diesel và nhiên liệu bay được giảm về 0 đồng/lít. Các mặt hàng này không phải kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng nhưng vẫn được khấu trừ thuế đầu vào; đồng thời thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng cũng được điều chỉnh về mức 0%.

Trước đó, ngày 20/3, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận 14, trong đó nhấn mạnh những quan điểm chỉ đạo quyết liệt. Cụ thể, yêu cầu Đảng ủy Chính phủ triển khai ngay các giải pháp về chính sách tài khóa, tiền tệ và về bình ổn giá, nhằm hạn chế tối đa tác động từ biến động giá cả xăng dầu với tình hình sản xuất kinh doanh trong nước.

Đây là một quyết sách thể hiện rõ tinh thần chủ động trong điều hành, yêu cầu các cơ quan bám sát diễn biến thị trường, sử dụng đồng bộ các công cụ chính sách và xây dựng các nền tảng dài hạn cho an ninh năng lượng quốc gia.