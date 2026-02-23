Giá vàng vượt 5.100 USD/ounce, chuyên gia dự báo giá tiếp đà tăng

Kết thúc tuần giao dịch từ ngày 16/2 đến 21/2, giá vàng miếng SJC được niêm yết tại 178-181 triệu đồng/lượng (mua - bán). Giá vàng miếng tại Công ty Vàng bạc đá quý SJC chững lại trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ và sẽ được giao dịch trở lại từ hôm nay (23/2).

Trong khi đó, trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới chốt tuần ở mức 5.105 USD/ounce, tăng khoảng 128 USD/ounce trước khi đóng cửa tuần, cũng là mức cao nhất sau gần 2 tuần qua.

Giá vàng thế giới khởi đầu ở mức 5.023 USD/ounce nhưng nhanh chóng chịu áp lực bán khi thị trường thiếu động lực, đặc biệt trong bối cảnh nhà đầu tư Trung Quốc chưa quay lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài. Giá kim loại quý sau đó liên tục trồi sụt quanh mốc 5.000 USD/ounce.

Trong tuần, có thời điểm giá vàng bị bán tháo mạnh, giảm xuống vùng 4.850 USD/ounce, cũng là mức thấp nhất tuần. Tuy nhiên, dòng tiền bắt đáy đã đẩy giá vàng lần lượt vượt lại các ngưỡng quan trọng ở 4.900 USD và 5.000 USD/ounce trong các phiên giao dịch sau đó.

Đến cuối tuần, dù chịu tác động ngắn hạn từ thông tin liên quan đến phán quyết thuế quan của Tòa án Tối cao Mỹ, nhưng căng thẳng gia tăng tại Trung Đông đã thúc đẩy nhu cầu trú ẩn tìm đến vàng, giúp giá tài sản này tăng vượt mốc 5.100 USD và đóng cửa tuần ở mức trên 5.105 USD/ounce. Tính trong tuần vừa rồi, giá vàng thế giới đã ghi nhận mức tăng gần 1,7%.

Sau tuần phục hồi tích cực, kết quả khảo sát vàng tuần mới nhất của Kitco cho thấy tâm lý lạc quan chiếm ưu thế trên thị trường.

Mặt hàng vàng trang sức được bày bán (Ảnh: Thành Đông).

Trong số 13 chuyên gia tham gia khảo sát, có tới 9 người (69%) dự báo giá vàng sẽ tiếp tục tăng tuần tới. Ngược lại, chỉ một chuyên gia (8%) dự báo giá vàng có thể giảm trong khi 3 người khác (23%) đưa quan điểm trung lập.

Với các nhà đầu tư cá nhân, kết quả khảo sát trực tuyến với 298 phiếu bầu cho thấy 189 người (63%) tin tưởng giá vàng sẽ tiếp tục đi lên, 53 người (18%) nhận định giá giảm và 56 người (19%) cho rằng kim loại quý sẽ đi ngang.

Adrian Day, Chủ tịch Adrian Day Asset Management, nhận định giá vàng đã tạo đáy sau đợt bán tháo cuối tháng 1 và đang bước vào nhịp phục hồi. Ông cho rằng nhà đầu tư không muốn bán ra trước cuối tuần, trong bối cảnh Mỹ có khả năng có động thái với Iran. Nếu căng thẳng không leo thang, giá có thể điều chỉnh nhẹ đầu tuần; tuy nhiên, xu hướng phục hồi ngắn hạn vẫn khá rõ nét.

Trong khi đó, John Weyer, Giám đốc phòng ngừa rủi ro thương mại tại Walsh Trading, chia sẻ trên Kitco News rằng phản ứng giá sau khi Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ phần lớn thuế nhập khẩu của Tổng thống Donald Trump cho thấy vàng vẫn còn dư địa tăng. Dù bị bán mạnh ngay khi thông tin được công bố, lực mua nhanh chóng quay trở lại khi giới đầu tư đánh giá phán quyết này có thể làm gia tăng bất ổn, qua đó củng cố vai trò trú ẩn của kim loại quý.

FxPro nhận định chu kỳ tăng kéo dài 3 năm của vàng có thể đã khép lại, với kịch bản tương đồng giai đoạn hậu 2011. Theo phân tích này, vùng 5.300 USD/ounce đang đóng vai trò kháng cự mạnh, trong khi ngay cả mốc 5.100 USD/ounce cũng là thử thách không dễ vượt qua.

Trái lại, các chuyên gia tại CPM Group vẫn giữ quan điểm lạc quan. Tổ chức này khuyến nghị mua vàng, đặt mục tiêu ban đầu ở 5.400 USD/ounce trong giai đoạn cuối tháng 2 đến đầu tháng 3, đồng thời đề xuất mức cắt lỗ tại 4.850 USD/ounce để kiểm soát rủi ro.

Theo CPM Group, giá có thể tiến tới vùng 5.225 USD và thậm chí bứt phá lên 5.400-5.500 USD/ounce trong ngắn hạn nếu xuất hiện các cú hích từ bất ổn kinh tế - chính trị hoặc lực mua mạnh từ các quỹ ETF.

Dù vậy, nhóm này cũng lưu ý nguy cơ điều chỉnh vẫn hiện hữu. Trong kịch bản điều kiện vĩ mô thay đổi theo hướng kém hỗ trợ, giá vàng có thể lùi về quanh 4.800 USD/ounce hoặc thấp hơn trong các quý tới.

Tuần này, thị trường Trung Quốc sẽ mở cửa trở lại sau kỳ nghỉ Tết kéo dài một tuần, được kỳ vọng mang lại động lực mới cho diễn biến giá vàng.

Nhà đầu tư hướng sự chú ý đến báo cáo niềm tin người tiêu dùng Mỹ tháng 2. Tối cùng ngày, tâm điểm chuyển sang bài phát biểu Thông điệp Liên bang của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Sau đó, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hằng tuần của Mỹ là chỉ báo duy nhất về thị trường lao động trong tuần. Chuỗi sự kiện khép lại với báo cáo Chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 2 sẽ được công bố vào cuối tuần.