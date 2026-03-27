Vì sao giá xăng giảm mạnh hơn 9.500 đồng/lít chỉ trong 2 ngày?

Tối 26/3, giá xăng dầu trong nước được điều chỉnh giảm sâu. Cụ thể, xăng E5 RON 92 giảm 4.750 đồng/lít xuống còn 23.320 đồng/lít; xăng RON 95 giảm 5.620 đồng/lít, còn 24.330 đồng/lít. Ở nhóm dầu, diesel giảm 2.450 đồng/lít xuống 35.440 đồng/lít, dầu hỏa giảm 970 đồng/lít còn 35.380 đồng/lít, trong khi dầu mazut tăng 1.500 đồng/kg, lên mức 21.740 đồng/kg.

Đây là phiên giảm thứ hai liên tiếp chỉ trong vòng 2 ngày. Tính chung, xăng E5 RON 92 đã giảm tổng cộng 6.790 đồng/lít, xăng RON 95 giảm 9.510 đồng/lít; dầu diesel giảm 4.220 đồng/lít, dầu hỏa giảm 5.070 đồng/lít, còn dầu mazut giảm ròng 860 đồng/kg.

Theo cơ quan điều hành, đợt giảm mạnh lần này chủ yếu xuất phát từ việc Thủ tướng ban hành Quyết định 482 ngày 26/3 về áp dụng chính sách thuế đối với xăng dầu và nhiên liệu bay trong trường hợp cần thiết vì lợi ích quốc gia.

Cụ thể, từ 0h ngày 27/3 đến hết ngày 15/4, thuế bảo vệ môi trường đối với xăng (trừ ethanol), dầu diesel và nhiên liệu bay được giảm về 0 đồng/lít. Các mặt hàng này không phải kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng nhưng vẫn được khấu trừ thuế đầu vào; đồng thời thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng cũng được điều chỉnh về mức 0%.

Trước diễn biến của giá xăng dầu thế giới và biến động tỷ giá VND/USD, trên cơ sở các Nghị quyết 36, Nghị quyết 55 cùng chỉ đạo của Thủ tướng tại Quyết định 482, liên Bộ Công Thương - Tài chính đã xây dựng phương án điều hành giá xăng dầu trong nước.

Đồng thời, cơ quan điều hành cũng triển khai các chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ về chủ trương bình ổn và quản lý giá xăng dầu. Phương án điều hành được thiết kế theo hướng hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới trong kỳ điều hành này chịu tác động từ nhiều yếu tố. Đáng chú ý là diễn biến căng thẳng quân sự giữa Mỹ, Israel và Iran, cùng với các tín hiệu đàm phán giữa Mỹ và Iran nhằm chấm dứt xung đột. Bên cạnh đó, tồn kho dầu thô của Mỹ tăng mạnh và xung đột Nga - Ukraine tiếp diễn cũng ảnh hưởng đáng kể đến thị trường.

Những yếu tố trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong ngày 25/3 giảm sâu. So với ngày 25/3, tại kỳ điều hành ngày 26/3, giá xăng RON 92 và RON 95 cùng giảm 10,76 USD/thùng (tương đương khoảng 7,3-7,6%); dầu hỏa giảm 22,45 USD/thùng (10,97%); dầu diesel giảm 14,31 USD/thùng (6,54%); dầu mazut giảm 52,13 USD/tấn (7,56%).

Cơ quan quản lý cho biết, trước áp lực từ biến động giá thế giới và tỷ giá, Quỹ bình ổn giá xăng dầu đã được sử dụng liên tục từ ngày 10/3 nhằm kìm đà tăng, hiện còn khoảng 320 tỷ đồng.

Tại kỳ điều hành ngày 26/3, liên Bộ Công Thương - Tài chính áp dụng mức thuế mới theo Quyết định 482, đồng thời không trích chi Quỹ bình ổn, điều hành giá theo sát diễn biến thị trường. Mức chênh lệch giữa xăng E5 RON 92 và RON 95 tiếp tục được duy trì hợp lý nhằm khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học, đồng thời bảo đảm lợi ích các bên.

Liên Bộ Công Thương - Tài chính cho biết sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để công bố giá xăng dầu phù hợp, thực hiện đúng chỉ đạo của Chính phủ và kịp thời đề xuất các giải pháp bình ổn khi cần thiết.