Giá vàng miếng bất ngờ vượt 185 triệu đồng/lượng

Mở cửa phiên giao dịch ngày 25/2, vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 182,3-185,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 700.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với giá đóng cửa phiên hôm qua. Nếu tính từ lúc thị trường quay lại giao dịch sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ, mỗi lượng vàng đã tăng thêm 4,3 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều giao dịch.

Giá vàng miếng trong nước tăng bất chấp thị trường quốc tế giảm. Giá vàng thế giới sáng nay giao dịch tại 5.153 USD/ounce, giảm 60 USD so với trước đó. Có thời điểm vàng thế giới giảm về sát vùng giá 5.100 USD/ounce.

Thị trường đi xuống do nhà đầu tư bán ra chốt lời và đồng USD mạnh lên gây sức ép lên kim loại quý. USD-Index - thước đo sức mạnh đồng bạc xanh với rổ tiền tệ lớn bất ngờ tăng 0,1%, khiến vàng đắt đỏ với người mua bằng các tiền tệ khác. Nhà đầu tư cũng chờ thêm chi tiết về kế hoạch thuế nhập khẩu của Mỹ và kết quả các cuộc đàm phán giữa Washington và Tehran.

Wyckoff, nhà phân tích cấp cao tại Kitco Metals, cho rằng đây là nhịp điều chỉnh giá. Tuy nhiên, xu hướng dài hạn của vàng vẫn là tăng.

"Nhu cầu mua trú ẩn vẫn mạnh. Căng thẳng Mỹ - Iran và bất ổn thuế nhập khẩu đang hạn chế việc bán vàng. Tuy nhiên, khi giá ở mức cao, việc điều chỉnh là khó tránh. Để bứt phá lên các kỷ lục mới, vàng cần lực đẩy địa chính trị mới", Wyckoff nhận định.

“Phố vàng” Trần Nhân Tông trước ngày vía Thần Tài (Ảnh: Mạnh Quân).

Giá vàng vẫn chưa phản ánh đầy đủ tác động của sự leo thang địa chính trị đang diễn ra liên quan đến Iran, và khi tính đến lộ trình nới lỏng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cùng nhu cầu gia tăng của toàn thị trường, giá có thể tăng thêm 1.000 USD/ounce vào tháng 6, theo các nhà phân tích tại UBS.

“Bất chấp phản ứng tương đối dè dặt của vàng trước đợt gia tăng căng thẳng địa chính trị mới nhất, chúng tôi cho rằng giá vẫn có thể tăng thêm. Chúng tôi dự báo kim loại quý này sẽ đạt 6.200 USD/ounce trong những tháng tới khi các động lực chính đứng sau đợt tăng mạnh vẫn còn nguyên”, các nhà phân tích viết đầu tuần.

UBS cho biết, họ kỳ vọng rủi ro địa chính trị sẽ tiếp tục ở mức cao. Mặc dù các sự kiện địa chính trị thường không có tác động lâu dài đến thị trường toàn cầu, chúng có thể gây ra những đợt biến động mạnh tạm thời, qua đó hỗ trợ nhu cầu đối với các tài sản phòng hộ như vàng.

UBS cho rằng, chu kỳ nới lỏng của Fed cũng sẽ tiếp tục hỗ trợ giá vàng. “Đồng USD suy yếu và lãi suất thực của Mỹ thấp hơn là những yếu tố hỗ trợ vàng, và chúng tôi tin rằng môi trường vĩ mô này vẫn còn duy trì khi Fed vẫn còn dư địa để tiếp tục cắt giảm lãi suất”, họ cho biết.

Các nhà phân tích cũng dự báo nhu cầu vàng sẽ tiếp tục tăng trong năm 2026. Dữ liệu từ Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) cho thấy tổng nhu cầu vàng đã vượt 5.000 tấn lần đầu trong năm 2025, kỳ vọng nhu cầu sẽ tiếp tục tăng, được hỗ trợ bởi hoạt động đầu tư gia tăng và việc mua vào mạnh mẽ của các ngân hàng Trung ương. UBS cho rằng tất cả những yếu tố này tạo nên một môi trường rất thuận lợi cho đà tăng tiếp tục của giá vàng.

“Chúng tôi duy trì quan điểm tích cực đối với vàng và xem kim loại này là một công cụ đa dạng hóa danh mục hiệu quả, có thể giúp phòng ngừa nhiều loại rủi ro thị trường và kinh tế. Các nhà đầu tư yêu thích vàng có thể cân nhắc phân bổ ở mức một chữ số trung bình trong một danh mục đa dạng hóa”, các nhà phân tích cho biết.