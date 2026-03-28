Giá vàng qua một tuần trồi sụt, vẫn đắt hơn thế giới gần 29 triệu đồng

Giá vàng trong nước tăng nhẹ, cùng xu hướng với vàng thế giới.

Sáng 28/3, vàng miếng SJC được mua vào 168,6 triệu đồng/lượng, bán ra 171,6 triệu đồng/lượng, tăng 100.000 đồng/lượng mỗi chiều so với hôm qua. Tương tự, vàng nhẫn cũng tăng 100.000 đồng/lượng mỗi chiều, hiện được giao dịch ở ngưỡng 168,4-171,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), chênh lệch hai chiều vào mức 3 triệu đồng/lượng.

Trên thế giới, vàng giao ngay đang ở mức 4.493 USD/ounce, tăng 110,81 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá ngân hàng lớn chưa thuế, phí, vàng thế giới có giá tương đương 142,8 triệu đồng/lượng; chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới khoảng 28,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng đã phục hồi sau đợt giảm mạnh ban đầu, củng cố nhiều mức hỗ trợ quan trọng trong những ngày tiếp theo, và với việc giá một lần nữa dao động quanh ngưỡng 4.500 USD/ounce vào cuối tuần. Những người tham gia thị trường lạc quan hơn rằng kim loại quý này có thể đã vượt qua giai đoạn khó khăn.

Theo Reuters, thị trường vàng đã chứng kiến mức tăng trở lại sau khi dữ liệu mới nhất cho thấy tâm lý người tiêu dùng tại Mỹ tiếp tục suy giảm, trong khi kỳ vọng lạm phát một năm tăng vọt lên mức cao nhất trong 2 năm.

Tuy nhiên, giá vàng gần đây đã trải qua những biến động lớn ở nhiều giai đoạn thị trường khác nhau, chẳng hạn như giảm 14% chỉ trong 3 ngày khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đề cử Chủ tịch tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, đồng thời gây áp lực lên các tài sản như bạc và bitcoin.

Đồng USD tăng giá phiên thứ 4

Đồng USD đi lên trong phiên giao dịch ngày thứ sáu và đang hướng tới mức tăng theo tháng mạnh nhất trong gần một năm, được hỗ trợ bởi nhu cầu trú ẩn an toàn khi xung đột tại Trung Đông leo thang và triển vọng hạ nhiệt căng thẳng dần suy yếu.

Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,29%, hiện ở mức 100,19.

Trong nước, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD giảm 2 đồng, hiện ở mức 25.100 đồng.