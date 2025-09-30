Mưa lớn kéo dài, loạt chuyến bay không hạ cánh được ở sân bay Nội Bài

Từ sáng ngày 30/9, mưa dông kéo dài tại Hà Nội đã khiến nhiều khu vực ngập nặng. Mưa lớn cũng ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động khai thác bay tại Cảng hàng không Nội Bài.

Đại diện Vietnam Airlines cho biết thời tiết xấu tại khu vực Hà Nội với mưa giông và tầm nhìn hạn chế đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động cất hạ cánh tại sân bay Nội Bài.

Nhiều chuyến của Vietnam Airlines Group (Vietnam Airlines, Pacific Airlines) buộc phải điều chỉnh kế hoạch, bay chờ hoặc hạ cánh xuống các sân bay khác như Cát Bi (Hải Phòng), Thọ Xuân (Thanh Hóa), Đồng Hới (Quảng Bình), Phú Bài (Huế), Đà Nẵng… để đảm bảo an toàn.

Trong thông báo, hãng hàng không quốc gia mong hành khách thông cảm khi phải thay đổi kế hoạch và khuyến cáo tuân thủ hướng dẫn an toàn, đặc biệt là việc thắt dây an toàn khi có tín hiệu.

Máy bay đáp tại sân bay Nội Bài (Ảnh: Nam Anh).

Tương tự, Vietjet Air cũng cho biết do ảnh hưởng của thời tiết mưa lớn tại khu vực sân bay Nội Bài trong ngày 30/9, các chuyến bay của Vietjet đến và đi từ sân bay này phải điều chỉnh kế hoạch khai thác để chờ thời tiết tốt hơn.

Đại diện Cảng hàng không quốc tế Nội Bài cho biết mưa giông lớn ảnh hưởng hoạt động bay nên để đảm bảo an toàn bay, một số chuyến bay đến sân bay Nội Bài phải bay chờ để hạ cánh, nhiều chuyến bay phải chuyển hướng hạ cánh đến sân bay khác để chờ điều kiện thời tiết thuận lợi hơn.

Ngoài ra, hoạt động khai thác của các hãng hàng không cũng có thể bị ảnh hưởng dây chuyền. Sân bay Nội Bài khuyến cáo hành khách thường xuyên theo dõi thông tin từ hãng hàng không mà mình lựa chọn để cập nhật tình hình chuyến bay và được hỗ trợ kịp thời.