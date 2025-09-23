Loạt chuyến bay bị hoãn, hủy vì siêu bão Ragasa

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, lúc 9h ngày 23/9, tâm siêu bão Ragasa (bão số 9) cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 820km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão đạt cấp 17 (202-221 km/h), giật trên cấp 17.

Do diễn biến phức tạp của siêu bão Ragasa, Vietnam Airlines cho biết sẽ điều chỉnh kế hoạch khai thác một số chuyến bay nhằm bảo đảm an toàn cho hành khách và phi hành đoàn.

Theo đó, các chuyến bay giữa Việt Nam và khu vực Đông Bắc Á sẽ được điều chỉnh hướng bay để tránh vùng ảnh hưởng của cơn bão. Đồng thời, hãng sẽ hủy các chuyến bay trong ngày 23/9 giữa TPHCM và Hong Kong (Trung Quốc).

Ngoài ra, nhiều chuyến bay nội địa và quốc tế trong ngày 23/9 có thể bị ảnh hưởng dây chuyền bởi cơn bão Ragasa.

Vietnam Airlines khuyến cáo hành khách thắt dây an toàn trong suốt chuyến bay, đặc biệt trong điều kiện thời tiết phức tạp. Việc chủ động cài dây an toàn, kể cả khi đèn tín hiệu đã tắt, là biện pháp quan trọng giúp giảm thiểu rủi ro khi máy bay gặp nhiễu động không khí.

Trước đó, Vietjet cũng cho biết một số chuyến bay trong ngày 23/9 phải điều chỉnh kế hoạch bay. Cụ thể, hãng đã tạm ngừng 4 chuyến bay gồm VJ8892/VJ8893 chặng Đà Nẵng - Macao (Trung Quốc) - Đà Nẵng và VJ876/VJ877 chặng TPHCM - Hong Kong (Trung Quốc) - TPHCM.

Vietjet lưu ý hành khách kiểm tra lịch trình bay và thời tiết trước khi đến sân bay vì một số chuyến bay có thể tạm dừng khai thác hoặc thay đổi giờ bay do ảnh hưởng của bão.

Máy bay đáp tại sân bay Nội Bài (Ảnh: Nam Anh).

Liên quan đến ứng phó siêu bão Ragasa, Bộ Xây dựng đã ban hành công điện khẩn, yêu cầu các đơn vị và địa phương tập trung triển khai đồng bộ giải pháp phòng chống, nhằm bảo đảm an toàn cho người dân, phương tiện và hạ tầng.

Cục Hàng không Việt Nam chỉ đạo các hãng bay theo dõi sát tình hình, kịp thời điều chỉnh kế hoạch bay, đồng thời tăng cường kiểm tra cơ sở hạ tầng sân bay, nhà ga để bảo đảm tuyệt đối an toàn hoạt động hàng không.

Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) nhận định, bão Ragasa có thể gây tác động nghiêm trọng đến hoạt động điều hành bay, đặc biệt tại các phân khu kiểm soát không lưu Hà Nội, TPHCM và các sân bay miền Bắc, miền Trung. VATM đã họp khẩn, xây dựng nhiều kịch bản ứng phó, bao gồm điều chỉnh luồng không lưu và bố trí lực lượng trực 24/24.

Cơ quan khí tượng cảnh báo vùng ven biển các tỉnh Quảng Ninh - Hải Phòng có nước dâng do bão cao 0,5-1m, nguy cơ cao sạt lở đê, kè biển, phá hủy khu nuôi trồng thủy sản, tàu thuyền neo đậu ven biển do gió mạnh, nước biển dâng và sóng lớn.

Từ gần sáng 25/9, vùng ven biển Quảng Ninh - Thanh Hoá có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, vùng gần tâm bão cấp 9-10, giật cấp 12; khu vực sâu trong đất liền phía Đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9.