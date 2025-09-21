Nghi vấn tấn công mạng gây sự cố diện rộng tại nhiều sân bay châu Âu

Sân bay Heathrow ở London, một trong những nơi bận rộn nhất châu Âu, cho hay "sự cố kỹ thuật" đã ảnh hưởng đến nhà cung cấp dịch vụ check-in và làm thủ tục lên máy bay.

"Collins Aerospace, công ty cung cấp hệ thống check-in và xử lý thủ tục lên máy bay cho một số hãng hàng không tại nhiều sân bay trên toàn cầu, đang gặp sự cố kỹ thuật có thể gây ra chậm trễ cho hành khách", sân bay Heathrow ra thông cáo.

Công ty cho biết họ đã nắm được thông tin về những gián đoạn liên quan đến phần mềm tại một số sân bay.

"Chúng tôi đang tích cực làm việc để giải quyết vấn đề và khôi phục đầy đủ chức năng cho khách hàng trong thời gian sớm nhất có thể", Collins Aerospace thông báo. "Điều này chỉ ảnh hưởng đến việc làm thủ tục điện tử và gửi hành lý của khách hàng, có thể được khắc phục bằng cách làm thủ tục thủ công".

Sân bay Brussels của Bỉ cũng thông báo vụ tấn công đã khiến các hệ thống tự động ngừng hoạt động, buộc phải chuyển sang quy trình làm thủ tục và lên máy bay thủ công.

"Điều này gây ảnh hưởng lớn đến lịch bay và rất tiếc sẽ dẫn đến tình trạng chậm chuyến và hủy chuyến. Nhà cung cấp dịch vụ đang tích cực xử lý sự cố và cố gắng khắc phục vấn đề sớm nhất có thể", sân bay Brussels thông báo.

Hành khách chờ đợi tại Sân bay Brussels, Bỉ (Ảnh: Reuters).

Sân bay Berlin của Đức cũng thông tin do sự cố kỹ thuật tại một nhà cung cấp hệ thống hoạt động trên toàn châu Âu, thời gian chờ tại quầy làm thủ tục kéo dài hơn

Các sân bay đồng thời khuyên du khách nên kiểm tra lại tình trạng chuyến bay và xin lỗi vì mọi bất tiện gây ra.

"Ngành hàng không luôn là mục tiêu hấp dẫn của tin tặc vì sự phức tạp trong vận hành và mức độ nhạy cảm với thời gian ngừng hoạt động. Chỉ một sự cố ngắn cũng có thể kéo theo hệ lụy tài chính, hậu cần và uy tín, khiến doanh nghiệp dễ bị ép trả tiền chuộc”, ông Sam Rubin, chuyên gia an ninh mạng tại Palo Alto Networks, nhận định với báo chí.