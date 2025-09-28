Bão Bualoi tiến sát đất liền, hàng loạt chuyến bay bị hoãn và hủy

Do ảnh hưởng của bão Bualoi (bão số 10), Vietnam Airlines đã có phương án điều chỉnh lịch bay nhằm đảm bảo an toàn cho hành khách và phi hành đoàn.

Cụ thể, trong ngày 28/9, chuyến bay VN1597 hành trình Hà Nội - Đồng Hới và chuyến bay VN1404 hành trình TPHCM - Đồng Hới được điều chỉnh thời gian cất cánh sớm, đều chuyển sang lúc 5h30 cùng ngày.

Tương tự, chuyến VN1590 hành trình Đồng Hới - Hà Nội sẽ cất cánh lúc 7h10 cùng ngày. Chuyến bay VN1405 hành trình Đồng Hới - TPHCM sẽ cất cánh lúc 7h45 cùng ngày.

Trong cùng ngày 28/9, chuyến VN7270 hành trình TPHCM - Thọ Xuân (Thanh Hóa) được điều chỉnh thời gian cất cánh sang 7h và chuyến VN7271 hành trình Thọ Xuân - TPHCM được điều chỉnh thời gian cất cánh sang 9h25 cùng ngày.

Hãng này cũng sẽ hủy các chuyến bay đến và đi từ sân bay Phú Bài (Huế) trong ngày 28/9. Hãng tạm dừng khai thác các chuyến bay đến và đi từ sân bay quốc tế Đà Nẵng đến 12h ngày 28/9. Trong thời gian này, một số chuyến bay nội địa và quốc tế khác có thể bị ảnh hưởng dây chuyền do tác động của bão.

Tương tự, nhiều chuyến bay của Vietjet trong ngày 28/9 cũng phải tạm ngừng khai thác do các sân bay Đồng Hới, Thọ Xuân, Phú Bài, Đà Nẵng tạm ngừng tiếp nhận tàu bay.

Cụ thể, vì sân bay Đồng Hới tạm ngừng tiếp nhận tàu bay từ 13h đến 22h ngày 28/9 nên hãng tạm ngừng 2 chuyến bay VJ260/VJ261 TPHCM - Đồng Hới - TPHCM.

Do sân bay Thọ Xuân tạm ngừng tiếp nhận tàu bay từ 22h ngày 28/9 đến đến 7h ngày 29/9 và sân bay Phú Bài (HUI) tạm ngừng tiếp nhận tàu bay từ 8h đến 14h ngày 28/9 nên hãng tạm ngừng 6 chuyến bay, gồm VJ1318/VJ1319/ VJ318/VJ319 chặng TPHCM - Huế - TPHCM và VJ563/VJ560 chặng Hà Nội - Huế - Hà Nội.

Cùng với đó, hãng này tạm ngừng 10 chuyến bay đến Đà Nẵng gồm VJ547/VJ548/VJ1501/VJ1504/VJ545/VJ546 chặng Hà Nội - Đà Nẵng - Hà Nội và VJ1632/VJ1623/VJ1644/VJ1633 chặng TPHCM - Đà Nẵng - TPHCM.

Máy bay đáp tại sân bay Nội Bài (Ảnh: Nam Anh).

Trước đó, Cục Hàng không Việt Nam cho biết sẽ ngừng tiếp nhận tàu bay tại các cảng hàng không Đồng Hới, Thọ Xuân, Phú Bài và Đà Nẵng trong ngày 28-29/9. Các cảng hàng không này dự báo nằm trong vùng ảnh hưởng trực tiếp của bão Bualoi (bão số 10), riêng Phú Bài, Đà Nẵng dự kiến chịu gió giật sớm do hoàn lưu bão.

Theo đó, sân bay Đồng Hới (Quảng Trị) ngừng tiếp thu tàu bay từ 13h đến 22h ngày 28/9; sân bay Thọ Xuân (Thanh Hóa) từ 22h ngày 28/9 đến 7h ngày 29/9; sân bay Phú Bài từ 8h đến 14h ngày 28/9 và sân bay Đà Nẵng đóng cửa từ 6h đến 11h ngày 28/9.

Các cảng Nội Bài (Hà Nội), Vân Đồn (Quảng Ninh), Cát Bi (Hải Phòng) và Chu Lai (Đà Nẵng) cũng được khuyến cáo chủ động cập nhật thông tin, đề phòng khi bão có diễn biến bất thường.