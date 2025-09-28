Bão Bualoi tiến sát đất liền, hàng loạt chuyến bay bị hoãn và hủy
(Dân trí) - Do ảnh hưởng của bão Bualoi, các hãng hàng không đã ra thông báo hoãn, hủy nhiều chuyến bay đến Quảng Trị, Thanh Hóa, Huế, Đà Nẵng.
Do ảnh hưởng của bão Bualoi (bão số 10), Vietnam Airlines đã có phương án điều chỉnh lịch bay nhằm đảm bảo an toàn cho hành khách và phi hành đoàn.
Cụ thể, trong ngày 28/9, chuyến bay VN1597 hành trình Hà Nội - Đồng Hới và chuyến bay VN1404 hành trình TPHCM - Đồng Hới được điều chỉnh thời gian cất cánh sớm, đều chuyển sang lúc 5h30 cùng ngày.
Tương tự, chuyến VN1590 hành trình Đồng Hới - Hà Nội sẽ cất cánh lúc 7h10 cùng ngày. Chuyến bay VN1405 hành trình Đồng Hới - TPHCM sẽ cất cánh lúc 7h45 cùng ngày.
Trong cùng ngày 28/9, chuyến VN7270 hành trình TPHCM - Thọ Xuân (Thanh Hóa) được điều chỉnh thời gian cất cánh sang 7h và chuyến VN7271 hành trình Thọ Xuân - TPHCM được điều chỉnh thời gian cất cánh sang 9h25 cùng ngày.
Hãng này cũng sẽ hủy các chuyến bay đến và đi từ sân bay Phú Bài (Huế) trong ngày 28/9. Hãng tạm dừng khai thác các chuyến bay đến và đi từ sân bay quốc tế Đà Nẵng đến 12h ngày 28/9. Trong thời gian này, một số chuyến bay nội địa và quốc tế khác có thể bị ảnh hưởng dây chuyền do tác động của bão.
Tương tự, nhiều chuyến bay của Vietjet trong ngày 28/9 cũng phải tạm ngừng khai thác do các sân bay Đồng Hới, Thọ Xuân, Phú Bài, Đà Nẵng tạm ngừng tiếp nhận tàu bay.
Cụ thể, vì sân bay Đồng Hới tạm ngừng tiếp nhận tàu bay từ 13h đến 22h ngày 28/9 nên hãng tạm ngừng 2 chuyến bay VJ260/VJ261 TPHCM - Đồng Hới - TPHCM.
Do sân bay Thọ Xuân tạm ngừng tiếp nhận tàu bay từ 22h ngày 28/9 đến đến 7h ngày 29/9 và sân bay Phú Bài (HUI) tạm ngừng tiếp nhận tàu bay từ 8h đến 14h ngày 28/9 nên hãng tạm ngừng 6 chuyến bay, gồm VJ1318/VJ1319/ VJ318/VJ319 chặng TPHCM - Huế - TPHCM và VJ563/VJ560 chặng Hà Nội - Huế - Hà Nội.
Cùng với đó, hãng này tạm ngừng 10 chuyến bay đến Đà Nẵng gồm VJ547/VJ548/VJ1501/VJ1504/VJ545/VJ546 chặng Hà Nội - Đà Nẵng - Hà Nội và VJ1632/VJ1623/VJ1644/VJ1633 chặng TPHCM - Đà Nẵng - TPHCM.
Trước đó, Cục Hàng không Việt Nam cho biết sẽ ngừng tiếp nhận tàu bay tại các cảng hàng không Đồng Hới, Thọ Xuân, Phú Bài và Đà Nẵng trong ngày 28-29/9. Các cảng hàng không này dự báo nằm trong vùng ảnh hưởng trực tiếp của bão Bualoi (bão số 10), riêng Phú Bài, Đà Nẵng dự kiến chịu gió giật sớm do hoàn lưu bão.
Theo đó, sân bay Đồng Hới (Quảng Trị) ngừng tiếp thu tàu bay từ 13h đến 22h ngày 28/9; sân bay Thọ Xuân (Thanh Hóa) từ 22h ngày 28/9 đến 7h ngày 29/9; sân bay Phú Bài từ 8h đến 14h ngày 28/9 và sân bay Đà Nẵng đóng cửa từ 6h đến 11h ngày 28/9.
Các cảng Nội Bài (Hà Nội), Vân Đồn (Quảng Ninh), Cát Bi (Hải Phòng) và Chu Lai (Đà Nẵng) cũng được khuyến cáo chủ động cập nhật thông tin, đề phòng khi bão có diễn biến bất thường.
Cơ quan khí tượng thủy văn cho biết từ chiều tối 27/9, vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ và Lý Sơn) gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh.
Dự báo từ gần sáng 28/9, gió tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-13, giật cấp 16, sóng biển cao từ 5-7m, biển động dữ dội (sức phá hoại cực kỳ lớn, sóng biển cực kỳ mạnh, có thể đánh đắm tàu biển trọng tải lớn).
Đối với khu vực vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu), dự báo từ gần sáng 28/9 gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9 (biển động rất mạnh, rất nguy hiểm đối với tàu thuyền), giật cấp 11, sóng biển cao từ 3-5m, biển động rất mạnh.
Từ chiều 28/9, trên đất liền khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-12 (sức gió có thể làm đổ cây cối, nhà cửa, cột điện, gây thiệt hại rất nặng), giật cấp 14.
Dự báo vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Ninh Bình, từ Nam Quảng Trị đến Huế gió mạnh dần lên cấp 6-7 (cây cối rung chuyển, khó đi ngược gió), giật cấp 8-9.
Dự báo từ chiều tối 27/9 đến ngày 29/9, khu vực Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200-400mm, cục bộ có nơi trên 600mm; khu vực từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi phổ biến 100-300mm, có nơi trên 400mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn trên 100mm/1 giờ.