Bão Kajiki chuẩn bị đổ bộ, loạt chuyến bay bị hoãn, hủy

Theo Cục Hàng không Việt Nam, do ảnh hưởng của bão số 5, ngày 25/8, sân bay Thọ Xuân (Thanh Hóa) sẽ đóng cửa từ 4h đến 16h và sân bay Đồng Hới (Quảng Trị) đóng cửa từ 10h đến 21h. Các chuyến bay đến và đi từ sân bay Thọ Xuân và Đồng Hới của hãng hàng không Vietjet, Vietnam Airlines đã phải điều chỉnh kế hoạch khai thác do 2 sân bay này tạm ngừng tiếp nhận máy bay trong ngày 25/8.

Vietnam Airlines cũng đã thông báo điều chỉnh kế hoạch khai thác một số chuyến bay trong ngày 25/8 nhằm bảo đảm an toàn cho hành khách và phi hành đoàn.

Cụ thể, tại sân bay Đồng Hới (Quảng Bình), trong ngày 25/8, các chuyến VN1404 và VN1405 giữa TPHCM và Đồng Hới; VN1591 và VN1590 giữa Hà Nội và Đồng Hới sẽ bị hủy.

Tại sân bay Thọ Xuân (Thanh Hóa) trong ngày 25/8, các chuyến giữa Thanh Hóa và TPHCM, gồm VN1273 và VN1272; VN7270 và VN7271; VN1276 và VN1277; VN7276 và VN7275; VN7079 và VN7078; VN1278 và VN1279 sẽ bị hủy.

Ngoài ra, hãng cũng cho biết nhiều chuyến bay nội địa và quốc tế cũng có thể bị ảnh hưởng dây chuyền bởi diễn biến của bão số 5. Các hành khách bị ảnh hưởng sẽ được hãng hỗ trợ theo quy định.

Hãng cũng khuyến cáo hành khách thắt dây an toàn trong suốt chuyến bay, đặc biệt trong điều kiện thời tiết phức tạp. Việc chủ động cài dây an toàn, kể cả khi đèn tín hiệu đã tắt, là biện pháp quan trọng giúp giảm thiểu rủi ro khi máy bay gặp nhiễu động không khí.

Các hãng phải điều chỉnh kế hoạch bay vì bão Kajiki (Ảnh: Nam Anh).

Tương tự, Vietjet cũng cho biết một số chuyến bay đến và đi từ các sân bay Thọ Xuân (Thanh Hoá), Vinh (Nghệ An), Đồng Hới (Quảng Bình), Phú Bài (Huế) và một số sân bay khác trong khu vực ảnh hưởng bão có thể phải điều chỉnh kế hoạch khai thác trong ngày 25/8.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, ngoài 4 sân bay chịu ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão số 5 là Thọ Xuân, Vinh (Nghệ An), Đồng Hới và Phú Bài (TP Huế), các sân bay như Nội Bài, Cát Bi, Vân Đồn, Đà Nẵng, Chu Lai và Pleiku, cần chủ động cập nhật thông tin đề phòng khi bão có diễn biến bất thường.

Cục yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm quy trình ứng phó bão, áp thấp nhiệt đới trong hoạt động hàng không dân dụng; kiểm tra hệ thống kết cấu hạ tầng cảng hàng không, hệ thống thông tin liên lạc...

Bên cạnh đó, các cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay cần tăng cường công tác phối hợp; theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão Kajiki (bão số 5) để có phương án điều chỉnh kế hoạch bay hoặc thay đổi lịch bay cho phù hợp, đảm bảo an toàn cho hoạt động bay.

Các hãng hàng không, sân bay bố trí trực 24/24 giờ, chủ động cập nhật thông tin khí tượng để kịp thời đề xuất phương án khai thác bay phù hợp, an toàn.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia lúc 22h ngày 24/8, tâm bão Kajiki cách Nghệ An khoảng 330km, Hà Tĩnh khoảng 310km về phía Đông Đông Nam.

Sức gió mạnh nhất vùng tâm bão cấp 14 (150-166km/h), giật cấp 17. Bão số 5 di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20km và có khả năng mạnh thêm.

Đến 10h ngày 25/8, bão số 5 trên vùng biển phía Nam vịnh Bắc Bộ; cách Nghệ An khoảng 140km, cách Hà Tĩnh khoảng 110km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng tâm bão cấp 14, giật cấp 17.

Do ảnh hưởng của bão số 5 vùng Tây Bắc Biển Đông có gió cấp 7-9, gần tâm bão cấp 10-12, giật cấp 16. Sóng biển cao 5-7m, gần tâm bão cao 7-9m, biển động dữ dội.