Một cổ phiếu hóa chất bất ngờ tăng trần, VN-Index giảm nhẹ

Phiên giao dịch ngày 13/11, cổ phiếu DGC của Tập đoàn Hóa chất Đức Giang bất ngờ tăng trần lên 100.000 đồng/đơn vị. Đây cũng là mã duy nhất trong nhóm VN30 tăng trần giữa lúc thị trường giảm nhẹ và nhiều cổ phiếu khác cũng rơi vào trạng thái điều chỉnh.

Những cổ phiếu tăng giá trong nhóm VN30 (Ảnh chụp màn hình).

Trong 3 ngày liên tiếp tính từ 11/11, cổ phiếu hóa chất này liên tục tăng điểm. Diễn biến tích cực này có thể được hỗ trợ từ thông tin UBND TP Hà Nội chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư với công ty con của Đức Giang tại dự án Tổ hợp công trình Công cộng, trường học và Nhà ở Đức Giang, phường Việt Hưng.

Diện tích dự án hơn 4,7ha, vốn đầu tư khoảng 4.500 tỷ đồng bằng vốn tự có. Tiến độ thực hiện dự án trong 5 năm, từ quý IV/2025. Các sản phẩm gồm nhà ở liền kề, chung cư cao cấp, văn phòng, thương mại dịch vụ, trung tâm thể dục thể thao, trường học...

Cùng với DGC, cổ phiếu VNM (Vinamilk) cũng ảnh hưởng tích cực tới thị trường hôm nay. Mã này tăng 3,34% lên 61.800 đồng/đơn vị. Giá trị giao dịch đạt hơn 596 tỷ đồng.

Quay trở lại diễn biến chung, thị trường giằng co giữa 2 chiều tăng - giảm. Chốt phiên, VN-Index giảm nhẹ 0,42 điểm về 1.631,44 điểm. Dù vậy, các cổ phiếu tăng giá lại áp đảo trên sàn HoSE, thanh khoản đạt gần 22.000 tỷ đồng.

Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng hơn 994 tỷ đồng phiên hôm nay. Các mã bị bán mạnh như STB, VCI, VIX, HDB. Ngược lại, FPT và VNM được mua ròng mạnh.