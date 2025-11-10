Cổ phiếu liên quan 2 tỷ phú đẩy chỉ số chứng khoán đi xuống

Trong phiên giao dịch ngày 10/11, VN-Index tiếp tục giằng co và bị đẩy xa mốc 1.600 điểm. Kết phiên, chỉ số giảm hơn 18,5 điểm, còn 1.580,5 điểm.

Nhóm cổ phiếu ảnh hưởng mạnh nhất đến thị trường là các mã liên quan hai tỷ phú Phạm Nhật Vượng và Trương Gia Bình. FPT giảm 4,7%, trong khi VHM mất 5,5%.

Cùng với VHM, các cổ phiếu “họ Vingroup” như VRE và VIC cũng giảm mạnh, nằm trong top 10 mã tác động tiêu cực nhất đến VN-Index.

Ở chiều ngược lại, HPG (Hòa Phát), TCB (Techcombank) và SSI tăng tích cực, góp phần hỗ trợ thị trường. Trong đó, HPG tăng 1,5% với giá trị giao dịch hơn 1.273 tỷ đồng.

Đáng chú ý, nhóm cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Gelex cũng gây sức ép lên thị trường. GEX (Gelex) là mã giảm sàn duy nhất trên HoSE hôm nay, trong khi GEE (Điện lực Gelex) giảm 6,67%, gần chạm sàn.

Thanh khoản thị trường tiếp tục ảm đạm, với giá trị giao dịch trên HoSE chỉ đạt hơn 21.300 tỷ đồng.

VN-Index điều chỉnh giảm về dưới mốc 1.600 điểm (Ảnh: Đăng Đức).

Theo Công ty chứng khoán ACBS, VN-Index tiếp tục ghi nhận biến động đáng chú ý khi một lần nữa hồi phục từ vùng 1.600 điểm, song lực bán gia tăng mạnh cuối tuần trước khiến chỉ số rơi xuống dưới ngưỡng hỗ trợ này.

Thanh khoản toàn thị trường vẫn ở mức thấp, phần lớn các phiên dưới trung bình tuần và tháng, phản ánh tâm lý thận trọng và dòng tiền bắt đáy suy yếu.

Dù VN-Index đã dao động trong vùng giá thấp suốt gần 3 tuần, dòng tiền mới vẫn chưa có tín hiệu nhập cuộc rõ ràng. Trong bối cảnh đó, khả năng chỉ số tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh ngắn hạn vẫn hiện hữu, với vùng hỗ trợ gần nhất quanh mốc 1.560 điểm.

Trong khi đó, Chứng khoán TPS cho rằng VN-Index đã điều chỉnh mạnh, lùi sâu về sát vùng hỗ trợ 1.600 điểm vào cuối tuần trước. Dù có nhịp hồi trong phiên, chỉ số vẫn đóng cửa sát mốc hỗ trợ, phản ánh sự giằng co và tâm lý thận trọng của nhà đầu tư.

Khu vực 1.600-1.620 điểm từng được xem là vùng hỗ trợ đáng tin cậy, khi VN-Index nhiều lần bật tăng từ đây, tạo nên “hiệu ứng mỏ neo” trong tâm lý thị trường. Trong trường hợp VN-Index không giữ được vùng hỗ trợ hiện tại, kịch bản lùi về vùng 1.480-1.500 điểm cần được tính đến.