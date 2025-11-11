Cổ phiếu FLC sắp được giao dịch trở lại?

Sáng 11/11, Tập đoàn FLC đã tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2. Một trong những nội dung cổ đông quan tâm nhất là bao giờ cổ phiếu doanh nghiệp sẽ được giao dịch trở lại.

Tổng giám đốc Bùi Hải Huyền cho biết, dự kiến cổ phiếu FLC sẽ được giao dịch trên sàn UPCoM vào quý I/2026. Bà nêu, song song với việc mở rộng và tái cơ cấu hệ sinh thái, tập đoàn này đang tích cực hoàn tất các nghĩa vụ tài chính, đặt mục tiêu hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ thuế vào đầu quý II/2026.

Để chuẩn bị cho việc khôi phục giao dịch, tập đoàn đã làm việc với một số đơn vị kiểm toán độc lập và cung cấp hồ sơ tài chính phục vụ đánh giá sơ bộ. Đại hội đã thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét, kiểm toán và phát hành các báo cáo tài chính còn tồn đọng.

Trong năm nay, tập đoàn này dự kiến phát hành báo cáo tài chính từ năm 2021 đến năm 2024, đồng thời quý I/2026 sẽ công bố báo cáo tài chính năm 2025. Sau khi hoàn thiện hồ sơ, tập đoàn sẽ gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán để thực hiện thủ tục khôi phục giao dịch cổ phiếu.

Trên sàn UPCoM, mã FLC đang duy trì ở mức giá 3.500 đồng/cổ phiếu suốt hơn 3 năm và vẫn nằm trong diện cảnh báo, hạn chế giao dịch.

Phiên họp đại hội đồng cổ đông bất thường của Tập đoàn FLC sáng 11/11 (Ảnh: DN cung cấp).

Theo bà Huyền, chủ trương của tập đoàn này là đồng ý tiếp nhận lại quyền sở hữu, quản lý và điều hành Bamboo Airways được đưa ra trên cơ sở xem xét hết sức thận trọng, toàn diện, và các thủ tục tuân thủ đúng quy định pháp luật. Tập đoàn đang làm việc với một số đối tác trong và ngoài nước có kinh nghiệm trong lĩnh vực hàng không. Mục đích là tìm kiếm các giải pháp hợp tác, hỗ trợ kỹ thuật và vốn đầu tư cho hãng.

Về tình hình kinh doanh, ban lãnh đạo cho biết bất động sản vẫn là lĩnh vực chủ lực với hơn 50 dự án đang được triển khai tại 11 tỉnh, thành trên cả nước, trọng tâm ở Hà Nội, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Quảng Trị, Gia Lai…

Về nhân sự, có 3 ứng viên được giới thiệu để bầu bổ sung cho vị trí thành viên HĐQT, gồm ông Trịnh Văn Nam, bà Đỗ Thị Hải Yến và bà Phùng Thị Thu Thảo đồng thời giới thiệu bà Trần Thị Đoan là ứng viên Ban Kiểm soát.

Ông Trịnh Văn Nam đang là trợ lý thành viên HĐQT tập đoàn và không sở hữu cổ phiếu doanh nghiệp. Bà Đỗ Thị Hải Yến chưa từng đảm nhiệm bất kỳ chức vụ nào tại tập đoàn và cũng không nắm cổ phiếu của tập đoàn.

Bà Phùng Thị Thu Thảo gia nhập tập đoàn từ năm 2016, cũng là thành viên HĐQT của Công ty cổ phần Hàng không Tre Việt (Bamboo Airways), Công ty cổ phần Đầu tư Khai khoáng và Quản lý Tài sản FLC và Công ty cổ phần Chứng khoán Artex, nhưng không sở hữu cổ phiếu tập đoàn.

Với Ban kiểm soát, bà Trần Thị Đoan hiện không giữ chức vụ nào tại tập đoàn. Bà đang là Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS.

Trước đó, đại diện Bộ Tư pháp cho biết, cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết đã hoàn thành nghĩa vụ thi hành án dân sự và các khoản bồi thường liên đới. Tuy nhiên, cơ quan này không có thông tin về tình trạng chấp hành án phạt tù của ông Quyết.