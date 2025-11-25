Một cổ phiếu hàng không tăng 9/10 phiên trong ngày VN-Index giảm điểm

Phiên giao dịch chứng khoán ngày 25/11, cổ phiếu VJC (Vietjet) bất ngờ tăng trần lên 219.100 đồng/đơn vị, thanh khoản đạt hơn 3,2 triệu cổ phiếu.

Cổ phiếu của hãng hàng không có diễn biến tích cực trong thời gian gần đây. Tính chung 10 phiên gần nhất, mã này chỉ có 1 ngày giảm giá, còn lại đều kết thúc trong sắc xanh hoặc tím. Thị trường ghi nhận cổ phiếu này tăng trên 71% trong 3 tháng qua và liên tục thiết lập đỉnh mới.

Nhóm cổ phiếu ảnh hưởng mạnh tới chỉ số (Ảnh chụp màn hình).

Cùng với VJC, cổ phiếu HDB (HDBank) cũng tăng 2,25%, thuộc nhóm có diễn biến tích cực trong rổ VN30. Cả 2 mã này đều liên quan tới tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo và tạo lực nâng đỡ chỉ số chung.

Ngoài ra, nhiều cổ phiếu khác cũng ảnh hưởng mạnh tới chỉ số, như VIC, LPB, GEX, VPL, GEE, HAG,...

Tuy nhiên, thị trường chung hôm nay ở trạng thái điều chỉnh. VN-Index giảm hơn 7,6 điểm, về 1.660,36 điểm. Sắc đỏ bao trùm các sàn khi cổ phiếu giảm điểm chiếm ưu thế.

Trong nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, SSI giảm mạnh nhất với mức giảm hơn 4,5%. Tiếp đó là VRE, VPB, GVR, DGC đều giảm trên 2%. Trên sàn HoSE, 5 mã giảm sàn gồm SVI, HII, FDC, SFC, VMD.

Phiên hôm nay, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng hơn 360 tỷ đồng, các mã bị bán ròng mạnh như SSI, VIC, VHM, VRE. Ngược lại, HDB, VHM, FPT, HPG, KBC, VJC được mua nhiều.