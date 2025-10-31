Cổ phiếu bất động sản gặp khó, chứng khoán giảm gần 30 điểm

Thị trường chứng khoán hôm nay (31/10) tiếp tục ảm đạm và điều chỉnh mạnh. Sắc đỏ xuất hiện ngay đầu phiên giao dịch, thêm nhiều mã cổ phiếu giảm mạnh vào buổi chiều. Cuối phiên, VN-Index giảm gần 30 điểm, chỉ số về quanh mức 1.639 điểm. Thanh khoản sàn HoSE ở mức thấp, quanh mức 27.670 tỷ đồng.

Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn VN30 chịu áp lực bán mạnh, lấy đi gần 40 điểm của chỉ số chung. Nhóm này cũng có tới 21 cổ phiếu giảm giá, chỉ 8 mã tăng. Giảm mạnh nhất là nhóm cổ phiếu liên quan đến Vingroup như VIC, VHM; tiếp đó là nhóm liên quan đến tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo, gồm HDB và VJC.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng phiên này (Ảnh chụp màn hình).

Trong phiên thị trường điều chỉnh, sàn HoSE vẫn chứng kiến 11 cổ phiếu tăng trần. Đặc biệt, một số cổ phiếu đã tăng hết biên độ nhiều phiên liên tiếp, như LDG, DAT.

Liên quan đến LDG (Công ty Đầu tư LDG), vừa qua doanh nghiệp có báo cáo gửi HoSE về bản án phúc thẩm liên quan dự án Khu dân cư Tân Thịnh (Đồng Nai). Theo đó, tòa phúc thẩm kiến nghị các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền tiếp tục xem xét các hồ sơ và sớm hoàn tất các thủ tục pháp lý đối với dự án này theo đúng quy định pháp luật.

Nhóm cổ phiếu bất động sản hôm nay vẫn gặp khó khi nhiều mã giảm mạnh trên 6% (CEO, VIC, VHD); một số cổ phiếu giảm sàn (CRV, LMH, PVR) và nhiều mã khác chìm trong sắc đỏ.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng phiên hôm nay với giá trị hơn 457 tỷ đồng. Các mã bị bán ròng mạnh như VIC, VHM, VTG, MBB, HPG.