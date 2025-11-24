Siêu lợi nhuận từ mỹ phẩm Trung Quốc: Mailisa thu 10 đồng, lãi gần 6 đồng

Thông tin được chú ý những ngày qua liên quan đến vợ chồng Mailisan. Cụ thể, bà Phan Thị Mai và chồng Hoàng Kim Khánh, chủ chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa đã bị khởi tố, tạm giam để làm rõ hành vi buôn lậu, trong vụ án xảy ra tại Công ty MK Skincare và các đơn vị, địa phương liên quan.

Theo tìm hiểu, trước khi hai vợ chồng bị bắt, hệ sinh thái Mailisa bao gồm hàng chục doanh nghiệp, 17 chi nhánh trên cả nước và ghi nhận doanh thu hàng nghìn tỷ đồng trong những năm gần đây.

Đáng chú ý, riêng pháp nhân vận hành chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa là Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Mailisa (viết tắt là Công ty Mailisa) kinh doanh với mức sinh lời ấn tượng.

Công ty Mailisa được thành lập vào tháng 7/2018, trụ sở chính tại Hà Nội. Công ty này có vốn điều lệ 15 tỷ đồng, do ông Hoàng Kim Khánh làm chủ sở hữu.

Dữ liệu kinh doanh ghi nhận Công ty Mailisa thu về hàng trăm tỷ đồng doanh thu và lợi nhuận mỗi năm.

Công ty Mailisa kinh doanh “lời khủng”: Thu 10 đồng, lãi 6 đồng (Ảnh: Chụp màn hình từ Cổng TTQG về ĐKDN).

Cụ thể, năm 2019, Công ty Mailisa đạt doanh thu gần 62 tỷ đồng. Trong đó, giá vốn chỉ hơn 6 tỷ đồng, doanh nghiệp đạt lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh gần 33 tỷ đồng.

Sang năm 2020, doanh thu tăng lên 158 tỷ đồng, gấp 2,5 lần năm trước. Trừ giá vốn, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh công ty đạt hơn 111 tỷ đồng. Tương đương biên lợi nhuận hơn 70%.

Đến năm 2023, Mailisa ghi nhận doanh thu 215 tỷ đồng và lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh gần 123 tỷ đồng, tiếp tục tăng gấp đôi so với năm trước. Tương đương, công ty thu 10 đồng lãi gần 6 đồng.

Thực tế, Mailisa kinh doanh rất tốt trước khi vướng lao lý. Trong một video đăng tải vào năm 2023 trên kênh TikTok có hàng triệu người theo dõi, bà Mai từng cho biết các sản phẩm mỹ phẩm của hệ thống luôn bán rất chạy, thậm chí "bán cả container".

Kênh TikTok Mailisa - Doctor Magic hơn 372.000 lượt theo dõi cùng 7,8 triệu lượt thích, đã bán được gần 74.000 sản phẩm.

Tương tự, kênh TikTok TMV Mailisa với hơn 3,1 triệu lượt theo dõi hiển thị có gần 650.000 sản phẩm đã được bán. Kênh Mailisa với gần 182.000 lượt theo dõi cũng có gần 283.000 sản phẩm đã bán.