Giá xăng giảm gần 2.000 đồng/lít từ 0h ngày 1/11

Tối 31/10, liên Bộ Tài chính - Công Thương quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu cùng thời điểm Nghị quyết của Chính phủ quy định thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng các loại là 0%, có hiệu lực từ 0h ngày 1/11.

Theo đó, xăng E5 RON 92 giảm 1.800 đồng/lít, giá xăng E10 RON 95 giảm 1.580 đồng/lít. Sau điều chỉnh, mức giá bán lẻ tối đa với xăng E5 RON 92 là 24.220 đồng/lít và xăng E10 RON 95 là 24.150 đồng/lít.

Trong khi đó, dầu diesel giữ nguyên 30.240 đồng/lít, dầu mazut giữ nguyên ở mức 23.590 đồng/kg. Chính sách đưa thuế tiêu thụ đặc biệt về 0% từ ngày 1/11 chỉ áp dụng với xăng các loại. Dầu diesel và dầu mazut vốn không thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt nên không chịu tác động trực tiếp từ chính sách này.

Như vậy, giá xăng trong nước đã quay đầu giảm mạnh chỉ sau một phiên tăng. Hiện mặt bằng giá xăng dầu của Việt Nam vẫn đang ở mức thấp hơn so với nhiều quốc gia trong khu vực.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 45 quyết định mức thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại là 0%. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 1/11/2026 đến hết ngày 31/3/2027.

Trường hợp cần điều chỉnh (rút ngắn hoặc kéo dài) thời gian có hiệu lực của Nghị quyết này để đáp ứng yêu cầu về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh năng lượng, ổn định thị trường xăng, dầu, Bộ Công Thương có ý kiến đề xuất gửi Bộ Tài chính để trình Chính phủ xem xét, quyết định.

Trước đó, theo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt năm 2025, thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng E5 là 8% và xăng E10 là 7%. Các mức thuế này được áp dụng trở lại từ ngày 1/7/2026, sau khi chính sách giảm thuế về 0% hết hiệu lực vào ngày 30/6.

Nhân viên đổ xăng tại một cửa hàng ở TPHCM (Ảnh: An Vi).

Như vậy, ngoài chính sách giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng về 0%, một số sắc thuế khác áp dụng với mặt hàng xăng dầu cũng đang được miễn, giảm.

Cụ thể, thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu được áp dụng ở mức 0 đồng/lít; xăng, dầu thuộc diện không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng (VAT). Bên cạnh đó, thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng dầu và nguyên liệu cũng được giảm về 0% đến hết ngày 31/12.

Theo PGS.TS Nguyễn Thường Lạng, Viện Thương mại và Kinh tế Quốc tế, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU), việc đưa thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng về 0% có thể góp phần giảm giá bán lẻ nhiên liệu, qua đó giảm áp lực chi phí cho doanh nghiệp và hỗ trợ mục tiêu kiểm soát lạm phát trong bối cảnh Chính phủ đặt mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ở mức cao.

"Xăng dầu là đầu vào quan trọng của hoạt động vận tải, sản xuất và phân phối hàng hóa. Do đó, việc giảm thuế kéo giá bán lẻ giảm sẽ góp phần giảm chi phí nhiên liệu, tạo thêm dư địa cho doanh nghiệp duy trì hoạt động và ổn định sản xuất, kinh doanh", ông nói.

Về thị trường dầu thô, chốt phiên giao dịch ngày 30/10, giá dầu thế giới đồng loạt tăng hơn 2%, lên mức cao nhất trong khoảng 6 tháng do lo ngại căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông có thể làm gián đoạn nguồn cung, theo Reuters.

Cụ thể, giá dầu Brent giao kỳ hạn tăng 2,4%, tương đương 2,76 USD/thùng, lên 117,64 USD/thùng. Giá dầu WTI của Mỹ tăng 2,08%, tương đương 2,12 USD/thùng, lên 104,12 USD/thùng. Trong tháng 10, dầu Brent tăng 13,6%, còn dầu WTI tăng 15,2%.