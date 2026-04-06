Khởi tố ông Vũ Minh Châu, người sáng lập Bảo Tín Minh Châu

Ngày 6/4, Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố ông Vũ Minh Châu (73 tuổi), người sáng lập thương hiệu Bảo Tín Minh Châu, về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Ông Vũ Minh Châu tại cơ quan điều tra (Ảnh: Công an cung cấp).

Ngoài ông Châu, Công an Hà Nội còn khởi tố Vũ Minh Tú (Trưởng Ban Trợ lý độc lập) và 2 nhân viên kế toán của Công ty Bảo Tín Minh Châu với cùng tội danh.

Theo Công an Hà Nội, từ nửa cuối năm 2024 đến nay, để tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng, ông Vũ Minh Châu chỉ đạo Vũ Minh Tú và các nhân viên trong công ty xóa toàn bộ dữ liệu trên phần mềm Hivi Gold, Hivi Gold Pro, đồng thời chuyển sang sử dụng hệ thống Excel cùng phần mềm bán hàng Fox AI để quản lý, theo dõi việc mua bán hàng hóa, dữ liệu được bộ phận kế toán lọc, kiểm tra, tổng hợp lại trước khi đẩy lên phần mềm kế toán Misa để kê khai báo thuế.

Ông Vũ Minh Châu và 3 bị can khác trong vụ án (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo dữ liệu được trích xuất trong giai đoạn 2020-2023 trên phần mềm Hivi của công ty, bước đầu, nhà chức trách xác định doanh thu thực tế của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu từ năm 2020 đến năm 2023 là khoảng 13.700 tỷ đồng, chênh lệch so với báo cáo thuế của công ty là khoảng 9.700 tỷ đồng; gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước là khoảng 150 tỷ đồng.

Ông Vũ Minh Châu sáng lập Bảo Tín Minh Châu từ năm 1989, sau đó thành lập Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu. Ông Châu nhiều năm giữ vai trò tổng giám đốc và người đại diện pháp luật của doanh nghiệp.

Tuy nhiên hiện nay, bà Phạm Lan Anh là Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu.

Trước đó, chiều 25/3, lực lượng công an xuất hiện, làm việc tại 3 cơ sở của Công ty vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu trên địa bàn Hà Nội, gồm các cửa hàng tại phố Trần Nhân Tông và Cầu Giấy.

Đêm cùng ngày, Bảo Tín Minh Châu cho biết một số cửa hàng của doanh nghiệp đã tạm dừng giao dịch trong chiều 25/3 để phối hợp với cơ quan chức năng xác minh, làm rõ một số thông tin.

Doanh nghiệp thông báo toàn bộ hệ thống cửa hàng sẽ mở cửa giao dịch trở lại từ 12h ngày 26/3. Cùng với đó, Bảo Tín Minh Châu khẳng định sẽ tiếp tục bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng, đối tác và người lao động.

Cảnh sát khám xét cơ sở Bảo Tín Minh Châu số 29 Trần Nhân Tông (Ảnh: Hải Nam).

Trong thông báo, Bảo Tín Minh Châu cũng nhấn mạnh doanh nghiệp cam kết bảo đảm các tiêu chuẩn về tuổi vàng, khối lượng và chất lượng sản phẩm bán ra, theo quy định pháp luật. Thông cáo được ký bởi bà Phạm Lan Anh, Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của công ty.