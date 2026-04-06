Khởi tố ông Vũ Minh Châu, người sáng lập Bảo Tín Minh Châu
Ngày 6/4, Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố ông Vũ Minh Châu (73 tuổi), người sáng lập thương hiệu Bảo Tín Minh Châu, về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Ngoài ông Châu, Công an Hà Nội còn khởi tố Vũ Minh Tú (Trưởng Ban Trợ lý độc lập) và 2 nhân viên kế toán của Công ty Bảo Tín Minh Châu với cùng tội danh.
Theo Công an Hà Nội, từ nửa cuối năm 2024 đến nay, để tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng, ông Vũ Minh Châu chỉ đạo Vũ Minh Tú và các nhân viên trong công ty xóa toàn bộ dữ liệu trên phần mềm Hivi Gold, Hivi Gold Pro, đồng thời chuyển sang sử dụng hệ thống Excel cùng phần mềm bán hàng Fox AI để quản lý, theo dõi việc mua bán hàng hóa, dữ liệu được bộ phận kế toán lọc, kiểm tra, tổng hợp lại trước khi đẩy lên phần mềm kế toán Misa để kê khai báo thuế.
Theo dữ liệu được trích xuất trong giai đoạn 2020-2023 trên phần mềm Hivi của công ty, bước đầu, nhà chức trách xác định doanh thu thực tế của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu từ năm 2020 đến năm 2023 là khoảng 13.700 tỷ đồng, chênh lệch so với báo cáo thuế của công ty là khoảng 9.700 tỷ đồng; gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước là khoảng 150 tỷ đồng.
Ông Vũ Minh Châu sáng lập Bảo Tín Minh Châu từ năm 1989, sau đó thành lập Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu. Ông Châu nhiều năm giữ vai trò tổng giám đốc và người đại diện pháp luật của doanh nghiệp.
Tuy nhiên hiện nay, bà Phạm Lan Anh là Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu.
Trước đó, chiều 25/3, lực lượng công an xuất hiện, làm việc tại 3 cơ sở của Công ty vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu trên địa bàn Hà Nội, gồm các cửa hàng tại phố Trần Nhân Tông và Cầu Giấy.
Đêm cùng ngày, Bảo Tín Minh Châu cho biết một số cửa hàng của doanh nghiệp đã tạm dừng giao dịch trong chiều 25/3 để phối hợp với cơ quan chức năng xác minh, làm rõ một số thông tin.
Doanh nghiệp thông báo toàn bộ hệ thống cửa hàng sẽ mở cửa giao dịch trở lại từ 12h ngày 26/3. Cùng với đó, Bảo Tín Minh Châu khẳng định sẽ tiếp tục bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng, đối tác và người lao động.
Trong thông báo, Bảo Tín Minh Châu cũng nhấn mạnh doanh nghiệp cam kết bảo đảm các tiêu chuẩn về tuổi vàng, khối lượng và chất lượng sản phẩm bán ra, theo quy định pháp luật. Thông cáo được ký bởi bà Phạm Lan Anh, Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của công ty.
Vào giữa năm 2025, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước kết luận nhiều vi phạm tại Công ty Bảo Tín Minh Châu.
Doanh nghiệp này bị xác định hạch toán chi phí quà tặng vào giá vốn hàng hóa, dịch vụ mua vào sai quy định, làm giảm số thuế giá trị gia tăng phải nộp. Công ty cũng ban hành quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền sai thẩm quyền; không lưu trữ, báo cáo giao dịch có giá trị lớn; không phân loại rủi ro khách hàng và không có hệ thống xác định khách hàng nước ngoài là cá nhân có ảnh hưởng chính trị.
Ngoài ra, doanh nghiệp bị phát hiện bán vàng cao hơn giá niêm yết; không chấp hành chế độ báo cáo mua bán vàng miếng; website thiếu thông tin về vận chuyển, giao nhận, quy trình khiếu nại và chính sách bảo vệ dữ liệu; đồng thời đưa thông tin gây nhầm lẫn về sản phẩm. Với các vi phạm trên, Ngân hàng Nhà nước đã xử phạt hành chính 2,64 tỷ đồng với Bảo Tín Minh Châu, đồng thời, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia phạt 200 triệu đồng và buộc doanh nghiệp này cải chính thông tin.
Đáng chú ý, do phát hiện vi phạm về hóa đơn, chứng từ kế toán và thuế có dấu hiệu hình sự, Ngân hàng Nhà nước đã chuyển hồ sơ sang Bộ Công an để xác minh, điều tra, xử lý.