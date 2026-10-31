Phó Thủ tướng chỉ đạo rà soát đề xuất thu phí ví điện tử của VETC, ePass

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc về xử lý bất cập trong hoạt động thu phí điện tử đường bộ.

Theo đó, Phó Thủ tướng giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Bộ Tài chính, Công Thương, Tư pháp, Khoa học và Công nghệ, Ngân hàng Nhà nước cùng các cơ quan liên quan nghiên cứu giải pháp xử lý những bất cập trong hoạt động thu phí sử dụng đường bộ (nếu có).

Việc xử lý phải bảo đảm nguyên tắc chủ phương tiện được quyền lựa chọn dịch vụ thanh toán phí sử dụng đường bộ, thực hiện đúng các hợp đồng đã ký kết và không làm tăng mức phí đối với hoạt động thanh toán phí sử dụng đường bộ theo quy định pháp luật.

Bộ Xây dựng phải báo cáo Thủ tướng trước ngày 15/11.

Trước đó, Bộ Xây dựng đã báo cáo Phó Thủ tướng về việc VETC và Viettel Money thông báo dự kiến thu phí 6.600 đồng/tháng với khách hàng cá nhân và 66.000 đồng/tháng với khách hàng tổ chức, doanh nghiệp khi sử dụng ví điện tử liên kết với tài khoản giao thông.

Sau khi xuất hiện thông tin này, Bộ Xây dựng đã chỉ đạo Cục Đường bộ Việt Nam làm việc với các đơn vị liên quan để làm rõ chính sách thu phí, cơ sở xác định mức thu và đối tượng áp dụng. Các doanh nghiệp được đề nghị tạm dừng triển khai để rà soát, nghiên cứu phương án phù hợp hơn.

Chủ xe dán thẻ thu phí tự động ETC để đi trên cao tốc (Ảnh: Hoàng Giám).

Theo Bộ Xây dựng, cần phân biệt tài khoản giao thông với phương tiện thanh toán được liên kết. Theo Nghị định 119/2024/NĐ-CP, tài khoản giao thông dùng để quản lý thông tin phương tiện và chủ phương tiện, không chứa tiền. Khi phát sinh giao dịch, tiền được trừ trực tiếp từ phương tiện thanh toán mà chủ xe lựa chọn liên kết.

Phương tiện thanh toán có thể là ví điện tử, thẻ tín dụng hoặc hình thức thanh toán không dùng tiền mặt khác được hệ thống hỗ trợ. Tại một thời điểm, tài khoản giao thông chỉ được kết nối với một phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Trên cơ sở đó, Bộ Xây dựng xác định khoản tiền VETC và Viettel Money dự kiến thu là phí sử dụng phương tiện thanh toán, thuộc phạm vi điều chỉnh của pháp luật về ngân hàng, không phải phí sử dụng đường bộ hay phí quản lý, duy trì tài khoản giao thông.

Bộ Xây dựng cho biết các doanh nghiệp giải thích khoản phí nhằm bù đắp chi phí đầu tư, vận hành hệ thống ví điện tử, định danh khách hàng, kết nối ngân hàng, xử lý giao dịch, đối soát và bảo đảm an toàn, bảo mật.

Đáng chú ý, chủ phương tiện có quyền hủy liên kết với phương tiện thanh toán hiện tại để lựa chọn phương thức khác. Việc này không làm chấm dứt hoặc ảnh hưởng đến việc duy trì tài khoản giao thông.

Bộ Xây dựng cũng đề xuất các doanh nghiệp xây dựng chính sách giá linh hoạt, có thể thu theo lượt giao dịch, tính theo tỷ lệ giá trị giao dịch hoặc miễn phí với phương tiện ít sử dụng. Đồng thời, cần mở rộng kết nối tài khoản giao thông với nhiều ngân hàng và tổ chức trung gian thanh toán để tăng lựa chọn cho người dân.

Cuối tháng 7, VETC và Viettel Money (đơn vị liên kết thanh toán với ePass) thông báo dự kiến thu phí dịch vụ ví điện tử liên kết tài khoản giao thông từ ngày 1/8, với mức 6.600 đồng/tháng đối với khách hàng cá nhân và 66.000 đồng/tháng đối với khách hàng tổ chức, doanh nghiệp.

Tuy nhiên, trước nhiều ý kiến trái chiều, ngay sau đó, cả hai đơn vị đã thông báo dừng triển khai chính sách này để rà soát, nghiên cứu phương án phù hợp hơn.