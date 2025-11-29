Thaco của tỷ phú Trần Bá Dương biến động vốn

Theo thông báo, vốn điều lệ của Thaco được điều chỉnh từ 30.510 tỷ đồng xuống 30.389 tỷ đồng. Việc giảm vốn diễn ra sau khi các cổ đông là cán bộ nhân viên sở hữu cổ phiếu ESOP (cổ phiếu ưu đãi cho người lao động) năm 2018 đồng ý bán lại số cổ phần đang nắm giữ cho tập đoàn.

Thaco đã mua lại các cổ phần này theo giá thị trường và kể từ ngày 18/11, tập đoàn đã hoàn tất thủ tục đăng ký điều chỉnh giảm vốn điều lệ tương ứng, phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp.

Tập đoàn cho biết việc giảm vốn được thực hiện theo đúng quy chế phát hành ESOP năm 2018 và nghị quyết đại hội đồng cổ đông, đồng thời tuân thủ đầy đủ thủ tục pháp lý liên quan. Hoạt động này không ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh hay tiến độ các dự án đang triển khai.

Tỷ phú Trần Bá Dương (Ảnh: DT).

Theo kế hoạch, tháng 12 này, công ty dự kiến tăng vốn điều lệ lên 40.519 tỷ đồng thông qua hình thức chi trả cổ tức bằng cổ phần cho cổ đông hiện hữu. Tổng giá trị vốn tăng thêm là 10.130 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ chi trả 3:1 (cổ đông sở hữu 3 cổ phần sẽ nhận thêm 1 cổ phần).