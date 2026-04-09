Giá xăng Việt Nam rẻ hơn Thái Lan, Campuchia

Thông tin từ Bộ Công Thương cho biết sau kỳ điều hành chiều ngày 8/4, giá xăng của Việt Nam tiếp tục ở mức thấp nhất so với các nước có chung đường biên giới.

Cụ thể, với xăng, đến ngày 8/4, Singapore tiếp tục dẫn đầu về mức giá, đạt khoảng 70.328 đồng/lít quy đổi ra tiền Việt. Tại Thái Lan, giá xăng tiếp tục tăng lên 35.494 đồng/lít, cao hơn 557 đồng/lít so với tuần trước và vẫn đang được Chính phủ trợ giá.

Giá xăng tại Campuchia cũng duy trì mức cao khoảng 36.380 đồng/lít với chính sách hỗ trợ tương tự, trong khi Lào ghi nhận giá xăng tiếp tục lên 50.928 đồng/lít, cao hơn 1.338 đồng/lít so với tuần trước.

Trung Quốc hiện vẫn giữ giá xăng ở mức khoảng 34.827 đồng/lít nhờ cơ chế điều tiết của Nhà nước. Trong khi đó, tại Việt Nam, sau kỳ điều chỉnh giảm, giá xăng đang ở mức 26.530 đồng/lít, thấp nhất so với các nước kể trên.

Đối với dầu, Singapore tiếp tục là thị trường có giá cao nhất, ở mức 86.985 đồng/lít. Tại Thái Lan, giá dầu cũng tăng 5.080 đồng/lít so với tuần trước lên 40.817 đồng/lít và vẫn được Chính phủ trợ giá.

Campuchia ghi nhận mức giá lên khoảng 54.044 đồng/lít, cao hơn 4.751 đồng/lít so với tuần trước, còn Lào tăng vọt lên 63.180 đồng/lít. Trong khi đó, Trung Quốc duy trì mức giá 31.733 đồng/lít nhờ cơ chế kiểm soát của Nhà nước. Riêng tại Việt Nam, giá dầu đang ở mức 42.840 đồng/lít.

Bộ Công Thương đánh giá, mặt bằng giá xăng dầu của Việt Nam vẫn ở mức trung bình và thấp hơn so với các quốc gia có chung đường biên giới, ngoại trừ giá dầu cao hơn so với Trung Quốc và Thái Lan.

Quốc gia Giá xăng (đồng/lít) Giá dầu (đồng/lít) Ghi chú (tính đến ngày 8/4) Singapore 70.328 86.985 Thái Lan 35.494 40.817 Trợ giá Campuchia 36.380 54.044 Trợ giá Lào 50.928 63.180 Trung Quốc 34.827 31.733 Khống chế giá Việt Nam 26.530 42.840

Kết quả trên đạt được trong bối cảnh công tác điều hành giá xăng dầu thời gian qua được Chính phủ và Thủ tướng chỉ đạo quyết liệt, đồng thời các cơ quan quản lý như Bộ Công Thương, Bộ Tài chính triển khai nhiều giải pháp nhằm kiểm soát, hạ nhiệt mặt bằng giá, điều hành linh hoạt theo biến động của thị trường thế giới.

Mới đây, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) đã có văn bản gửi các thương nhân đầu mối, phân phối xăng dầu về việc bảo đảm nguồn cung cho hệ thống phân phối trong tháng 4 và các tháng tiếp theo.

Cơ quan này yêu cầu các thương nhân đầu mối thực hiện nghiêm, đầy đủ tổng nguồn tối thiểu năm đã được phân giao (cả về số lượng, chủng loại) và kế hoạch thực hiện tổng nguồn hàng quý đã đăng ký.

Đồng thời, chủ động dự báo tình hình, xây dựng kế hoạch ứng phó và đa dạng hóa nguồn cung xăng dầu (cả nguồn trong nước và nhập khẩu); thực hiện nghiêm túc việc dự trữ theo quy định, bảo đảm cung cấp đầy đủ cho thị trường trong nước trong mọi tình huống.

Trước đó, Chính phủ đã ban hành nghị quyết triển khai chi tạm ứng cho quỹ bình ổn giá xăng dầu từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2025, đồng ý bổ sung 8.000 tỷ đồng dự toán chi ngân sách nhà nước năm nay từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2025 cho Bộ Công Thương để tạm ứng quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Trong kỳ điều hành ngày 3/4, Liên Bộ Công Thương, Bộ Tài chính đã quyết định tạm ứng từ ngân sách để chi quỹ bình ổn giá dầu diesel ở mức 5.000 đồng/lít để hạ nhiệt đà tăng của mặt hàng này.