Giá xăng dầu giảm, dầu diesel giảm gần 2.000 đồng/lít

Chiều 8/4, liên Bộ Công Thương, Bộ Tài chính quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu, áp dụng từ 15h30 cùng ngày.

Cơ quan điều hành quyết định giảm 690 đồng/lít với xăng E5 RON 92 và giảm 440 đồng/lít với xăng RON 95. Sau điều chỉnh, giá bán lẻ với xăng E5 RON 92 là 24.730 đồng/lít và xăng RON 95 là 26.530 đồng/lít.

Dầu diesel giảm 1.940 đồng/lít còn 42.840 đồng/lít, dầu mazut giảm 320 đồng/lít về 24.270 đồng/kg.

Ở kỳ điều hành này, cơ quan quản lý không chi sử dụng quỹ bình ổn. Trước đó, trong kỳ điều hành giá ngày 3/4, liên Bộ Công Thương, Bộ Tài chính đã chi sử dụng Quỹ bình ổn giá từ ngân sách để hạ nhiệt đà tăng của giá dầu diesel trong nước ở mức 5.000 đồng/lít.

Như vậy, giá xăng dầu trong nước đã đồng loạt quay đầu giảm. Từ đầu năm đến nay, giá xăng RON 95 có 12 lần tăng, 8 lần giảm, 2 lần giữ nguyên. Hiện mặt bằng giá xăng dầu của Việt Nam đang ở mức trung bình và thấp hơn so với các quốc gia có chung đường biên giới.

Kết quả trên đạt được trong bối cảnh công tác điều hành giá xăng dầu thời gian qua được Chính phủ và Thủ tướng chỉ đạo quyết liệt, đồng thời các cơ quan quản lý như Bộ Công Thương, Bộ Tài chính triển khai nhiều giải pháp nhằm kiểm soát, hạ nhiệt mặt bằng giá, điều hành linh hoạt theo biến động của thị trường thế giới.

Đáng chú ý, Bộ Công Thương cũng quyết định tạm ngưng hiệu lực quy định liên quan đến dầu hỏa trong công thức tính giá cơ sở xăng dầu đến hết ngày 28/4, đồng thời xây dựng phương án bãi bỏ theo thủ tục rút gọn.

Trước đó, từ 0h ngày 27/3 đến hết ngày 15/4, thuế bảo vệ môi trường đối với xăng (trừ ethanol), dầu diesel và nhiên liệu bay được giảm về 0 đồng/lít. Đồng thời, các mặt hàng này không phải kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng nhưng vẫn được khấu trừ thuế đầu vào.

Thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng cũng được điều chỉnh về mức 0%. Hiện Bộ Tài chính đang tiếp tục đề xuất giảm thuế VAT và thuế bảo vệ môi trường đối với dầu hỏa, mazut xuống 0%.

Ngày 6/4, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) đã có văn bản gửi các thương nhân đầu mối, phân phối xăng dầu về việc bảo đảm nguồn cung cho hệ thống phân phối trong tháng 4 và các tháng tiếp theo.

Cơ quan này yêu cầu các thương nhân đầu mối thực hiện nghiêm, đầy đủ tổng nguồn xăng dầu tối thiểu năm đã được phân giao (cả về số lượng, chủng loại) và kế hoạch thực hiện tổng nguồn hàng quý đã đăng ký.

Đồng thời, chủ động dự báo tình hình, xây dựng kế hoạch ứng phó và đa dạng hóa nguồn cung xăng dầu (cả nguồn trong nước và nhập khẩu); thực hiện nghiêm túc việc dự trữ xăng dầu theo quy định, bảo đảm cung cấp đầy đủ xăng dầu cho thị trường trong nước trong mọi tình huống.