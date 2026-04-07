Hồ sơ công ty mua lợn của Cường Phát bán cho 26 trường công lập

Liên quan đến vụ 300 tấn thịt lợn bệnh, lãnh đạo Phòng PC03 Công an Hà Nội cho biết có nhiều đơn vị đã nhập thịt lợn từ Cường Phát để đưa vào các bếp ăn tập thể, hoặc chế biến để bán cho người dân.

Trong đó, Công ty cổ phần Dịch vụ suất ăn công nghiệp Hà Nội mua lợn của Công ty TNHH Thực phẩm Cường Phát để bán vào 26 trường công lập; Công ty Dịch vụ thực phẩm Khánh Ngọc bán thịt lợn của Cường Phát cho "tương đối" nhiều bếp ăn mầm non tư thục ở Hà Nội.

Thịt lợn của Công ty Cường phát bị tuồn vào bếp ăn trường học trước đó (Ảnh: PHCC).

Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty cổ phần Dịch vụ suất ăn công nghiệp Hà Nội được thành lập vào ngày 17/3/2023, trụ sở chính đặt tại phường Dương Nội, Hà Nội.

Công ty có vốn điều lệ ban đầu 4,5 tỷ đồng, với cơ cấu cổ đông gồm ông Lưu Ngọc Khánh góp hơn 1 tỷ đồng (22,4%); ông Vũ Huy Hà góp 495 triệu đồng (11%); và ông Lưu Ngọc Nam góp 2,9 tỷ đồng (66,6%). Tại thời điểm tháng 11/2025, Dịch vụ suất ăn công nghiệp Hà Nội có quy mô 5 lao động.

Ngành nghề kinh doanh chính của doanh nghiệp là nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động. Bên cạnh đó, doanh nghiệp đăng ký hàng chục ngành nghề kinh doanh khác liên quan đến giáo dục, xây dựng, sản xuất, ăn uống.

Người đại diện kiêm Giám đốc của Dịch vụ suất ăn công nghiệp Hà Nội là ông Vũ Huy Hà. Ông Hà còn liên quan đến Công ty cổ phần Suất ăn công nghiệp Hà Nội (thành lập ngày 8/4/2008, hoạt động cùng lĩnh vực nhà hàng và dịch vụ ăn uống, bao gồm cả phục vụ lưu động) và Công ty cổ phần Đầu tư phát triển và dịch vụ thương mại Thăng Long (thành lập ngày 17/5/2023, hoạt động chính trong lĩnh vực xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác).

Trước buổi họp báo thông tin các vụ án điển hình của Công an Hà Nội chiều qua (6/4), Công ty cổ phần Dịch vụ suất ăn công nghiệp Hà Nội từng phát đi thông báo khẳng định mình là doanh nghiệp làm ăn chân chính, đồng thời cũng là nạn nhân của hành vi gian dối trong cung ứng thực phẩm.

Theo doanh nghiệp, xuyên suốt quá trình hoạt động, doanh nghiệp sử dụng thịt lợn từ các nhà cung cấp hàng đầu có truy xuất nguồn gốc rõ ràng, chuỗi lạnh đạt chuẩn như: Công ty TNHH MEATDELI HN - Chi nhánh Hà Nam 2 và Công ty cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam - Chi nhánh NM3 tại Hà Nội…

Trong quá trình vận hành, để đáp ứng nhu cầu "thịt tươi nóng" từ một số khách hàng, công ty đã đưa thêm một số nhà cung cấp thịt heo thứ cấp, trong đó có Công ty Cường Phát.

Về quy trình, doanh nghiệp khẳng định không có bất kỳ sự cố ý hay tiếp tay nào cho hành vi sai phạm kể trên, đồng thời khẳng định thực hiện đầy đủ trách nhiệm kiểm soát chất lượng thịt lợn hàng ngày khi nhập hàng của Cường Phát.

Theo Đại tá Chu An Thanh, quá trình điều tra xác định Công ty Cường Phát là đơn vị tiếp nhận thịt lợn từ lò mổ của Nguyễn Thị Thu Hiền (31 tuổi, trú tại Ngọc Hồi, Hà Nội).

Nhà chức trách sau đó làm rõ được việc Cường Phát có bàn bạc, câu kết, đặt mua lợn rẻ, "lợn chặn dịch" - tức lợn ốm yếu - để bán ra thị trường.

Sau khi mua, Cường Phát sơ chế, đóng gói, dán tem và đóng chữ "lợn sạch".

Hiện hơn 2.900 trường học ở Hà Nội đã rà soát đầu mối cung cấp thực phẩm cho bữa ăn bán trú.