Bộ Công Thương nói lý do một số kỳ điều hành giá xăng dầu rơi vào nửa đêm

Trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới biến động nhanh, cơ chế điều hành trong nước cũng có những điều chỉnh linh hoạt để bám sát thực tiễn. Thay vì vào thứ năm hàng tuần, một số kỳ điều hành giá xăng dầu thời gian qua rơi vào buổi tối hoặc đêm muộn.

Liên quan đến vấn đề này, tại họp báo thường kỳ quý I Bộ Công Thương chiều 9/4, Ông Nguyễn Anh Tuấn - Trưởng phòng kinh doanh xăng dầu và khí (Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương) - cho biết việc điều hành giá xăng dầu buổi đêm chỉ xảy ra ở một số kỳ điều hành giá bất thường, không phải liên tục.

Việc điều hành giá bất thường nhằm bám sát yêu cầu thực tế của Nghị quyết 36, Nghị quyết 55 (giá cơ sở tăng trên 15% hoặc giảm trên 10% cho phép điều hành ngay) của Chính phủ.

Ông Tuấn cho biết giá xăng dầu thế giới biến động liên tục, chốt theo chu kỳ giao dịch quốc tế. Việc điều hành cuối ngày giúp cơ quan quản lý cập nhật dữ liệu giá Platts Singapore mới nhất, từ đó xác định giá cơ sở sát với thực tế, hạn chế độ trễ của chính sách.

"Bên cạnh đó, thời điểm nửa đêm là thời điểm phù hợp để triển khai đồng loạt trên toàn quốc, tránh xáo trộn hoạt động kinh doanh trong giờ cao điểm, đồng thời hạn chế tình trạng đầu cơ, găm hàng hoặc mua bán tranh thủ chênh lệch giá", ông nói.

Theo ông Tuấn, trong các kỳ điều hành “bất thường”, khi thị trường biến động nhanh, việc lựa chọn thời điểm này nhằm bảo đảm phản ứng chính sách kịp thời, góp phần ổn định tâm lý thị trường và kiểm soát tác động lan tỏa.

Họp báo thường kỳ Bộ Công Thương chiều 9/4 (Ảnh: Cấn Dũng).

Tuy nhiên, lãnh đạo Cục này cho biết Bộ Công Thương cũng ghi nhận ý kiến về sự bất tiện đối với người dân và doanh nghiệp. Trong thời gian tới, Bộ sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện cơ chế điều hành, trong đó nghiên cứu khả năng điều chỉnh khung giờ công bố giá theo hướng phù hợp hơn, bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu quản lý nhà nước, tính minh bạch và điều kiện thực tiễn của thị trường.

Liên quan đến tiến độ nhập xăng dầu từ thị trường Trung Đông thời gian gần đây, trả lời phóng viên báo Dân trí, ông Tuấn cho biết tác động nhất định trong thời gian qua. Tuy nhiên, theo cập nhật từ các doanh nghiệp đầu mối, các lô hàng ký kết cơ bản vẫn được triển khai theo kế hoạch, một số lô hàng chậm tiến độ do việc vận chuyển gián đoạn nhưng đang được các bên tích cực đưa về Việt Nam.

Trong tháng 3, các doanh nghiệp đã chủ động nhập khẩu khối lượng lớn với hơn 3,2 triệu m3, cùng với lượng tồn kho trong nước đủ để đảm bảo nguồn cung tháng 4, tháng 5. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng chủ động nhập khẩu thêm dầu từ Nga thay thế cho các nhà máy lọc dầu giúp giảm thiểu rủi ro.

Lãnh đạo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho biết Bộ Công Thương đã chủ động xây dựng kịch bản điều hành giá trong kịch bản giá dầu tăng lên 200 USD/thùng theo hướng linh hoạt, đảm bảo mục tiêu kép không để đứt gãy nguồn cung, đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô.

Bộ Công Thương sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp. Về nguồn cung, tối đa hóa sản lượng từ các nhà máy trong nước, linh hoạt nhập khẩu, đa dạng hóa thị trường và giám sát chặt tồn kho, bảo đảm không thiếu hàng.

"Về giá, sử dụng linh hoạt Quỹ bình ổn, phối hợp điều chỉnh thuế, phí khi cần thiết, điều hành bám sát diễn biến thế giới nhưng có độ trễ phù hợp để tránh gây sốc. Đồng thời, tăng cường dự báo, minh bạch thông tin, phối hợp kiểm soát giá các mặt hàng thiết yếu nhằm giữ ổn định kinh tế vĩ mô", ông Tuấn nói.

Quan điểm xuyên suốt là bảo đảm đủ nguồn cung, không đứt gãy trong mọi tình huống và duy trì mức giá phù hợp với khả năng chi trả của người dân, doanh nghiệp.