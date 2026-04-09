Cổ phiếu Hóa chất Đức Giang không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ

Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE) vừa bổ sung cổ phiếu DGC của Tập đoàn Hóa chất Đức Giang vào danh sách không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ (cắt margin). Điều này đồng nghĩa với việc nhà đầu tư không được vay tiền từ công ty chứng khoán để mua cổ phiếu này.

Nguyên nhân là công ty chậm công bố báo cáo tài chính kiểm toán 2025 quá 5 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn công bố thông tin.

Trước đó, doanh nghiệp này mong Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và HoSE xem xét cho phép được nộp báo cáo kiểm toán năm 2025 muộn sau thời điểm 30/3.

Nguyên nhân là ngày 17/3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã công bố việc khởi tố vụ án “Gây ô nhiễm môi trường; Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại Hoá chất Đức Giang và các đơn vị liên quan.

Vụ án vẫn đang trong quá trình điều tra, nhiều hồ sơ, tài liệu kế toán đang bị niêm phong và thu giữ tại Cơ quan Cảnh sát Điều tra, do vậy mà tập đoàn chưa thể thực hiện được công tác kiểm toán.

Kể từ khi thông tin điều tra được công bố, cổ phiếu DGC đã giảm 29%, về vùng 53.300 đồng/đơn vị.

Trong tài liệu báo cáo thường niên 2025 vừa được công bố, doanh nghiệp xác định nghiên cứu và phát triển pin lithium là một trong những ưu tiên chiến lược dài hạn. Định hướng này đứng sau kế hoạch chế biến sâu quặng apatit và phát triển các hợp chất sau phốt pho - lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của tập đoàn.

Sắp tới đây, Hóa chất Đức Giang cũng lên kế hoạch họp đại hội đồng cổ đông bất thường, dự kiến diễn ra vào ngày 8/5, nhằm kiện toàn bộ máy quản trị sau khi lãnh đạo bị khởi tố.