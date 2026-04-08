Yêu cầu sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả ngày càng trở nên cấp thiết

Tại lễ phát động Giải thưởng báo chí tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2026 chiều 8/4, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long cho biết trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, đặc biệt là xung đột tại Trung Đông, rủi ro đứt gãy nguồn cung và biến động giá nhiên liệu gia tăng.

"Những yếu tố này gây áp lực lớn lên an ninh năng lượng của nhiều quốc gia nhập khẩu năng lượng, trong đó có Việt Nam. Vì vậy, yêu cầu sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ngày càng trở nên cấp thiết", Thứ trưởng nói.

Theo ông, tinh thần này đã được xác định nhất quán trong các chủ trương, đường lối lớn của Đảng và Nhà nước, nổi bật là Nghị quyết 70 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia; Kết luận 14 của Bộ Chính trị về bảo đảm nguồn cung và ổn định giá nhiên liệu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới.

Cùng với đó là Chỉ thị 09 của Thủ tướng về tăng cường tiết kiệm năng lượng, thúc đẩy chuyển dịch năng lượng, phát triển phương tiện giao thông điện; và Chỉ thị 10 về tăng cường tiết kiệm điện, phát triển điện mặt trời mái nhà.

Tài xế xe công nghệ sạc xe điện (Ảnh: Bảo Kỳ).

"Những chủ trương, chỉ đạo này cho thấy việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả không còn chỉ là giải pháp kỹ thuật hay khuyến nghị mang tính vận động, mà đã trở thành yêu cầu thực tiễn, trách nhiệm chung và nhiệm vụ cần triển khai mạnh mẽ, đồng bộ ở các cấp, ngành, địa phương, doanh nghiệp và người dân", Thứ trưởng nhìn nhận.

Để các chủ trương, chính sách đi vào cuộc sống, ông Long cho rằng báo chí không chỉ truyền tải thông tin mà còn định hướng nhận thức, lan tỏa giá trị tích cực, phát hiện mô hình hay, cách làm hiệu quả, từ đó thúc đẩy thay đổi hành vi trong toàn xã hội.

Đồng thời góp phần nâng cao nhận thức, tạo chuyển biến trong hành động và từng bước hình thành văn hóa sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả trong cộng đồng.

Thứ trưởng Bộ Công Thương mong rằng các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và các cơ quan, tổ chức liên quan sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí, chủ động cung cấp thông tin, chia sẻ mô hình, tạo điều kiện thuận lợi cho báo chí tác nghiệp.

"Qua đó góp phần để các chủ trương, chính sách về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả được truyền tải kịp thời, rõ ràng và đi vào cuộc sống mạnh mẽ hơn”, ông Long nhấn mạnh.