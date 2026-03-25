Giá xăng dầu giảm mạnh từ chiều 25/3, Bộ Công Thương nói lý do

Chiều 25/3, liên Bộ Công Thương, Bộ Tài chính quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu. Cơ quan điều hành quyết định giảm 2.040 đồng/lít với xăng E5 RON 92 còn 28.070 đồng/lít và giảm 3.890 đồng/lít với xăng RON 95 còn 29.950 đồng/lít.

Dầu diesel giảm 1.770 đồng/lít còn 37.890 đồng/lít, dầu hỏa giảm 4.100 đồng/lít còn 36.350 đồng/lít; dầu mazut giảm 2.360 đồng/lít còn 20.240 đồng/kg.

Giá cơ sở xăng RON 95 đã giảm hơn 10%

Lý giải nguyên nhân điều chỉnh giá xăng dầu ngày 25/3, Bộ Công Thương cho biết trước diễn biến của giá xăng dầu thế giới và biến động tỷ giá VND/USD, giá cơ sở mặt hàng xăng RON 95-III đã giảm 10,54%, vượt ngưỡng 10% theo quy định tại Nghị quyết 55 ngày 19/3 của Chính phủ.

Thực hiện Nghị quyết 36 và Nghị quyết 55, cùng các chỉ đạo của Thủ tướng và Lãnh đạo Chính phủ tại các văn bản liên quan, liên Bộ Công Thương, Bộ Tài chính đã quyết định phương án điều hành giá xăng dầu ngày 25/3. Phương án này kết hợp giữa bình ổn giá và điều chỉnh giá xăng dầu trong nước, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.

Ngoài ra, Bộ Công Thương cho biết thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: Xung đột quân sự giữa Mỹ, Israel với Iran vẫn tiếp tục diễn ra.

Bên cạnh đó, thông tin về việc Tổng thống Mỹ tạm dừng các cuộc tấn công vào cơ sở năng lượng của Iran và Mỹ - Iran đàm phán chấm dứt xung đột; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn diễn ra… Các yếu tố nêu trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới ngày 24/3 biến động giảm.

Giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa hai kỳ điều hành 24/3-25/3 đồng loạt giảm. Cụ thể, xăng RON 92 giảm 7,46% xuống 141,8 USD/thùng; RON 95 giảm 12,13% xuống 146,36 USD/thùng. Dầu hỏa giảm 10,28%; dầu diesel giảm 4,46%; dầu mazut giảm 10,78%.

Cơ quan điều hành cho biết, giá bán lẻ xăng tại một số nước trong khu vực ngày 25/3 như sau: Singapore 70.424 đồng/lít; Thái Lan 28.210 đồng/lít (có trợ giá); Campuchia 35.850 đồng/lít (có trợ giá); Lào 50.264 đồng/lít.

Tương tự, Trung Quốc 34.875 đồng/lít (có cơ chế khống chế giá); Việt Nam 29.950 đồng/lít (xăng RON 95-III). Như vậy, giá xăng của Việt Nam hiện ở mức trung bình trong khu vực và thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới.

Quỹ bình ổn giá xăng dầu còn hơn 610 tỷ đồng

Ở kỳ điều hành chiều 25/3, cơ quan quản lý tiếp tục xả quỹ bình ổn. Xăng khoáng, dầu hỏa và dầu mazut cùng có mức chi quỹ là 3.000 đồng, còn dầu diesel ở mức 4.000 đồng/lít.

Bộ Công Thương cũng cho biết quỹ bình ổn giá xăng dầu đã được chi liên tục từ kỳ điều hành ngày 10/3 đến nay để hỗ trợ giảm mức tăng giá xăng dầu trong nước. Số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu ước tính còn khoảng 613 tỷ đồng.

Kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương, Bộ Tài chính tiếp tục áp dụng phương án điều hành giá xăng dầu theo hướng kết hợp giữa điều chỉnh giá trong nước và sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu. Việc điều hành nhằm hỗ trợ giảm mức tăng giá bán, đồng thời bảo đảm giá xăng dầu trong nước phản ánh đúng xu hướng giá thế giới.

Cùng với đó, cơ quan điều hành tiếp tục duy trì mức chênh lệch hợp lý giữa xăng sinh học E5 RON 92 và xăng khoáng RON 95 để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.

Bộ Công Thương khẳng định sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có).

Liên Bộ Công Thương, Bộ Tài chính cũng đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.