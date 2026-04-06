Yêu cầu doanh nghiệp chia sẻ nguồn cung, lợi nhuận, tránh đứt gãy xăng dầu

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) vừa có văn bản gửi các thương nhân đầu mối, phân phối xăng dầu về việc bảo đảm nguồn cung cho hệ thống phân phối trong tháng 4 và các tháng tiếp theo.

Theo cơ quan quản lý, trong bối cảnh Mỹ và Israel tấn công quân sự vào Iran, xung đột Nga - Ukraine vẫn tiếp diễn, khiến giá dầu thô và xăng dầu thành phẩm trên thị trường quốc tế tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh năng lượng, hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân.

Để tiếp tục bảo đảm nguồn cung phục vụ sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của người dân, doanh nghiệp trong tháng 4 và các tháng tiếp theo, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước yêu cầu các thương nhân đầu mối thực hiện nghiêm, đầy đủ tổng nguồn xăng dầu tối thiểu năm đã được phân giao (cả về số lượng, chủng loại) và kế hoạch thực hiện tổng nguồn hàng quý đã đăng ký.

Đồng thời, chủ động dự báo tình hình, xây dựng kế hoạch ứng phó và đa dạng hóa nguồn cung xăng dầu (cả nguồn trong nước và nhập khẩu); thực hiện nghiêm túc việc dự trữ xăng dầu theo quy định, bảo đảm cung cấp đầy đủ xăng dầu cho thị trường trong nước trong mọi tình huống.

Xe chở xăng dầu đến các cửa hàng bán lẻ (Ảnh: Đỗ Quân).

Bảo đảm kế hoạch nhập khẩu xăng dầu, mua từ các nhà máy sản xuất trong nước trong tháng 4; tiếp tục đa dạng hóa nguồn nhập khẩu, khẩn trương thực hiện kế hoạch nhập khẩu xăng dầu tháng 5.

Cơ quan quản lý yêu cầu các thương nhân đầu mối, phân phối xăng dầu tuyệt đối không găm hàng chờ tăng giá, không để gián đoạn nguồn cung xăng dầu trong hệ thống kinh doanh (từ thương nhân đầu mối, phân phối đến cửa hàng bán lẻ).

Trong mọi tình huống, phải cung cấp đủ xăng dầu cho các cửa hàng bán lẻ thuộc hệ thống phân phối để duy trì hoạt động bán hàng thường xuyên.

Đồng thời, cơ quan này lưu ý các doanh nghiệp chú trọng chia sẻ nguồn cung, chia sẻ lợi nhuận trong hệ thống phân phối một cách hợp lý, bảo đảm không gián đoạn việc cung ứng xăng dầu cho thị trường.

Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung; giám sát hoạt động nhập khẩu, mua từ các nhà máy sản xuất trong nước và dự trữ lưu thông của các thương nhân đầu mối, phân phối; đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có).