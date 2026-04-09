Vì sao giá xăng dầu giảm mạnh, dầu diesel lần đầu giảm gần 10.000 đồng/lít?

Chiều 9/4, liên Bộ Công Thương, Bộ Tài chính quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu, áp dụng từ 15h30 cùng ngày. Giá xăng E5 RON 92 giảm 2.390 đồng/lít còn 22.340 đồng/lít và RON 95 giảm 2.990 đồng/lít còn 23.540 đồng/lít.

Đáng chú ý, dầu diesel được điều chỉnh giảm mạnh 9.880 đồng/lít còn 32.960 đồng/lít, dầu mazut giảm 1.660 đồng/lít về 22.610 đồng/kg.

Lý giải nguyên nhân giá xăng dầu giảm sâu, đặc biệt là giá dầu diesel lần đầu tiên giảm tới gần 10.000 đồng/lít chỉ trong một kỳ điều hành, liên Bộ Công Thương, Bộ Tài chính cho biết thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố.

Yếu tố chủ yếu là xung đột quân sự giữa Mỹ, Israel với Iran; lệnh ngừng bắn tạm thời giữa Mỹ và Iran; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn diễn ra… Các yếu tố nêu trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới ngày 8/4 giảm mạnh.

Cụ thể, giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 9/4 và kỳ điều hành ngày 8/4 là 119,46 USD/thùng với xăng RON 92 (giảm 20,6 USD/thùng, giảm 14,7%).

Tương tự, xăng RON 95 là 125,8 USD/thùng (giảm 23,23 USD/thùng, giảm 15,59%); 183,29 USD/thùng dầu diesel (giảm 66,2 USD/thùng, giảm 26,54%); 642,17 USD/tấn dầu mazut (giảm 88,5 USD/tấn, giảm 12,12%).

Trước biến động giá xăng dầu thế giới và tỷ giá VND/USD, liên Bộ thực hiện điều hành theo quy định hiện hành, chỉ đạo của Chính phủ và các quyết định, thông tư của Bộ Công Thương về tạm ứng, trích lập và sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Kỳ điều hành ngày 9/4, liên Bộ Công Thương, Bộ Tài chính quyết định áp dụng mức thuế mới đối với xăng, dầu theo Quyết định 482, gồm thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt. Đồng thời, cơ quan điều hành chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu theo Quyết định 768 ngày 9/4 của Bộ trưởng Công Thương.

Bộ Công Thương cho biết việc điều hành nhằm bảo đảm giá xăng dầu trong nước phản ánh đúng xu hướng biến động của thế giới, đồng thời duy trì mức chênh lệch hợp lý giữa xăng sinh học E5 RON 92 và xăng RON 95 để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học. Qua đó, góp phần hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.

Ở kỳ điều hành giá chiều ngày 9/4, liên Bộ Công Thương, Bộ Tài chính quyết định trích 800 đồng/lít xăng, dầu mazut và 1.000 đồng/lít dầu diesel vào quỹ bình ổn giá.

Trước đó, ngày 26/3, Thủ tướng ban hành Quyết định 482 tạm thời đưa thuế bảo vệ môi trường và thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng dầu về 0%, đồng thời không phải kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng trong thời gian áp dụng.

Tiếp đó, Chính phủ bổ sung ngân sách để tạm ứng cho Quỹ bình ổn giá xăng dầu; Bộ Công Thương ban hành các quy định, phương án về tạm ứng, trích lập và sử dụng quỹ bình ổn phục vụ điều hành giá.

Bộ Công Thương cho biết sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có).

Liên Bộ Công Thương - Bộ Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.