Giá vàng miếng SJC lập đỉnh mới hơn 156 triệu đồng/lượng

Hiện, giá vàng miếng SJC được niêm yết tại mức 154,3-156,3 triệu đồng/lượng, tăng 900.000 đồng/lượng so với ngày hôm qua, cao nhất từ trước đến nay. Chênh lệch giữa chiều mua và bán là 2 triệu đồng/lượng.

Với nhẫn trơn, giá giao dịch đang ở ngưỡng 151,1-153,6 triệu đồng/lượng. Có thương hiệu niêm yết giá bán ra lên đến 155,5 triệu đồng/lượng.

Trước đó, kết phiên 12/12, giá vàng miếng SJC được các thương hiệu lớn niêm yết mua vào 153,6 triệu đồng/lượng, bán ra 155,6 triệu đồng/lượng, tăng 1,1 triệu đồng so với cuối phiên trước đó.

Cùng nhịp đi lên nhưng ở mức độ ít hơn, giá vàng nhẫn đang được giao dịch quanh 150,5 triệu đồng/lượng mua vào, 153 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 900.000 đồng.

Giá vàng trong nước đã tăng 3 ngày liên tiếp theo đà tăng mạnh của giá thế giới. Hiện, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn đều đang trở lại vùng đỉnh kỷ lục.

Trong đó, so với mốc đỉnh 155,7 triệu đồng/lượng lập hồi đầu tháng 12, giá vàng miếng hiện chỉ đang thấp hơn 100.000 đồng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng đang giao dịch ở mức 4.275 USD/ounce. Việc Fed hạ lãi suất 0,25% giúp vàng tăng mạnh, lên mức cao nhất 1 tháng qua.

Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (chưa tính thuế phí), vàng thế giới vào khoảng 136 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng trong nước khoảng 20 triệu đồng/lượng.

Nhà phân tích Edward Meir của công ty Marex cho rằng bức tranh kinh tế Mỹ hiện tại rất có lợi cho giá vàng. Nhìn về năm 2026, Fed tỏ ý sẽ “chờ xem” thị trường lao động và tình hình lạm phát sẽ diễn biến như thế nào. Tuy nhiên, thị trường cho rằng Fed có thể sẽ phải tiếp tục cắt giảm lãi suất vì áp lực chính trị đối với ngân hàng Trung ương này còn lớn.

Ở diễn biến khác, quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust mua ròng 2,8 tấn vàng trong phiên ngày thứ Năm, nâng khối lượng nắm giữ lên mức 1.050,8 tấn vàng.

Trong báo cáo triển vọng giá vàng mới công bố, ngân hàng ING nhận định xu hướng tăng của giá vàng sẽ duy trì, sau khi giá kim loại quý này nhân đôi trong 2 năm qua. Báo cáo của ING dự báo giá vàng sẽ tiếp tục lập kỷ lục mới trong năm tới và bình quân giá cả năm sẽ đạt 4.325 USD/ounce.