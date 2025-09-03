Khách nói khó mua vàng khi giá bán tăng vượt 133 triệu đồng/lượng

Mở cửa phiên giao dịch ngày 3/9, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết ở mức 131,9-133,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 2,9 triệu đồng ở chiều mua và tăng 2,8 triệu đồng ở chiều bán so với trước đó. Đây cũng là mức giá kỷ lục mới của mặt hàng này.

Giá vàng nhẫn cũng thiết lập kỷ lục mới, được niêm yết tại 125,1-126,7 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 2,6 triệu đồng chiều mua và 3,4 triệu đồng chiều bán so với trước đó và được duy trì tới phiên chiều.

“Cháy” hàng khi giá leo thang

Giá leo thang khiến sức mua của người dân tăng vọt. Khảo sát của phóng viên báo Dân trí tại Hà Nội cho thấy, từ trưa hôm nay, một số cửa hàng thông báo "cháy" mặt hàng vàng nhẫn tròn trơn, vàng miếng SJC thì không có hàng. Tới đầu giờ chiều, hầu hết cửa hàng đều thông báo không nhận khách mua nhẫn trơn cho đến khi có thông báo mới và chỉ nhận khách bán. Không ít người dân tới hỏi mua và đành bỏ về khi hết hàng.

Các thương hiệu lớn ở Hà Nội vẫn trong tình trạng khan vàng. Tại một cửa hàng lớn trên phố Cầu Giấy (Hà Nội), khoảng 11h trưa nay, khi khách hàng tới hỏi mua, bảo vệ ngay lập tức hỏi khách hàng có nhu cầu mua hay bán. “Nếu bán thì vào trong còn nếu mua thì hiện cả vàng miếng SJC lẫn vàng nhẫn đã hết hàng”, bảo vệ cửa hàng này nói. Lúc này, trong tiệm đã phát vé mua hàng tới số 250.

Khách hàng chờ giao dịch vàng tại một cửa hàng trên phố Cầu Giấy (Ảnh: Mỹ Tâm).

Tại một cửa hàng khác trên phố Trần Nhân Tông (Hà Nội), cảnh tượng tương tự cũng diễn ra. Đầu giờ chiều, cửa hàng này cho biết ngừng nhận khách và sẽ sớm có thông báo mới trên các kênh chính thức gồm website và các kênh mạng xã hội của cửa hàng.

Trước đó, thương hiệu này giới hạn mỗi người được mua tối đa 1 chỉ vàng nhẫn trơn. Bảo vệ cửa hàng cũng túc trực ở cửa để thông báo về thời gian ước tính phải chờ đợi để mua được vàng, giúp khách chủ động tính toán sắp xếp công việc. Một bảo vệ tại đây cho biết lượng người liên tục đổ đến cửa hàng từ sáng, chủ yếu để mua vàng và vẫn chưa thấy dấu hiệu hạ nhiệt.

Mức giá hiện tại là lần vượt đỉnh thứ 15 kể từ đầu năm của vàng miếng trong nước. So với đầu tháng 8, mỗi lượng vàng miếng đã tăng tới 11 triệu đồng, tương ứng với mức tăng ròng 10%. Còn so với đầu năm, giá vàng miếng trong nước đã tăng gần 50 triệu đồng/lượng, tương đương mức tăng ròng 55%.

Giá vàng nhẫn cũng đã tăng gần 50% từ đầu năm, người mua từ đầu năm hiện lãi khoảng 44 triệu đồng/lượng.

Chuyên gia khuyến nghị vàng chỉ nên chiếm 10–20% danh mục đầu tư

Từ ngày 10/10, cơ chế độc quyền vàng miếng sẽ được xóa bỏ, theo Nghị định 232 sửa đổi một số điều Nghị định 24/2012 về quản lý kinh doanh vàng.

Theo đó, cơ quan quản lý sẽ cấp phép sản xuất mặt hàng này cho các doanh nghiệp, ngân hàng đủ điều kiện về vốn và một số yêu cầu khác. Chính sách này được giới chuyên gia kỳ vọng giúp giảm chênh lệch giá vàng miếng trong nước và thế giới.

Hiện tại, giá vàng thế giới ở quanh 3.531 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá chưa tính thuế, phí giá kim loại quý này tương đương khoảng 112,8 triệu đồng/lượng, thấp hơn khoảng 20,6 triệu đồng so với trong nước.

Bảng giá tại một cửa hàng trưa ngày 3/9 (Ảnh: Mỹ Tâm).

Chuyên gia kinh tế Nguyễn Trí Hiếu nhận định thị trường vàng thời gian tới sẽ có nhiều chuyển biến, với điều kiện Nghị định phải được thực thi nhanh chóng, chứ không chỉ tồn tại trên giấy.

Ông phân tích, với quy định mới, có thể giá vàng trong nước sẽ giảm khoảng 5-10 triệu đồng/lượng, nhưng với điều kiện giá vàng trên thế giới không thay đổi. Còn nếu giá vàng thế giới vẫn xu hướng tăng thì giá trong nước cũng sẽ tăng theo.

Ông Hiếu cho rằng trong tương lai cơ quan quản lý có thể xem xét thành lập một cơ quan chuyên trách quản lý thị trường vàng, tách biệt với Ngân hàng Nhà nước. Cơ quan này sẽ chịu trách nhiệm ổn định giá cả, điều tiết cung - cầu, thu hẹp khoảng cách giữa giá vàng trong nước và thế giới, kiểm soát giao dịch, ngăn chặn buôn lậu, đồng thời giám sát toàn bộ hoạt động kinh doanh vàng.

Chuyên gia tư vấn đầu tư Hoàng Việt Anh nhận định năm ngoái, giá vàng trong nước và thế giới đã có sự chênh lệch đáng kể, có lúc mức chênh lên đến gần 20 triệu đồng/lượng với "cơn sốt" vàng trong nước khi giá tăng liên tục.

Liên quan đến câu chuyện đầu tư vàng trong nước, ông cho rằng ở khía cạnh đầu tư, nhà đầu tư có nhiều kênh phân bổ tài sản như chứng khoán, bất động sản, vàng, tiền gửi tiết kiệm…

Với những kênh đầu tư khác như bất động sản, chứng khoán, ông nêu ở kịch bản cơ sở, nhà đầu tư sẽ nhìn thấy 2 kênh này có nhiều tiềm năng. Năm ngoái, vàng miếng đã tăng giá tới 13% trong khi mức tăng của vàng nhẫn là 32%. Năm nay, kim loại quý cũng đã nhiều lần lập đỉnh.

Hiện nay, giá vàng trong nước đã ở mức cao kỷ lục, thậm chí có thời điểm tách biệt khá xa so với giá thế giới. Ông nhận định việc mua vào ở những vùng giá này tiềm ẩn rủi ro lớn, bởi chỉ cần thị trường điều chỉnh hoặc có sự thay đổi chính sách về quản lý, nguồn cung vàng, người mua có thể rơi vào tình trạng “đu đỉnh”, dẫn đến thua lỗ khi xu hướng đảo chiều.

Chuyên gia khuyến nghị không nên dồn toàn bộ vốn vào vàng. Vàng chỉ nên chiếm một phần nhất định (10-20%) trong tổng danh mục, còn lại nên phân bổ vào các kênh khác như tiền gửi, trái phiếu, cổ phiếu cơ bản, bất động sản tùy mức độ chấp nhận rủi ro.

Ngoài ra, thay vì mua “tất tay” một lần, nên chia nhỏ khoản đầu tư để bình quân giá vốn. Cách này giúp hạn chế rủi ro khi thị trường biến động mạnh.

Vàng thường được xem là kênh trú ẩn an toàn trong bối cảnh bất ổn. Tuy nhiên, nếu chỉ lướt sóng ngắn hạn dựa trên biến động giá, rủi ro sẽ rất cao. Nhà đầu tư nên xác định rõ: mua vàng để tích trữ, bảo toàn tài sản trong trung - dài hạn, thay vì chạy theo sóng ngắn hạn.

Đặc biệt, chuyên gia khuyên người dân cần theo dõi các động thái quản lý thị trường vàng, biến động lãi suất, tỷ giá, hay căng thẳng địa chính trị… đều tác động mạnh tới giá. Yếu tố này cần được cân nhắc trước khi ra quyết định mua, bán vàng.