Người mua vàng lỗ hơn 7 triệu đồng/lượng nếu lỡ “đu đỉnh”

Kết thúc tuần giao dịch ngày 23/10, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn niêm yết ở mức 147,5-149,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). So với mức đỉnh 153,6-154,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra) được thiết lập trước đó, mỗi lượng vàng đã giảm hơn 5 triệu đồng ở cả 2 chiều.

Phiên ngày 21/10, nếu khách hàng mua được vàng miếng ở mức đỉnh 154,6 triệu đồng/lượng trong buổi sáng thì đến phiên chiều, các nhà vàng chỉ thu mua với giá 147,5 triệu đồng/lượng, tức đã lỗ 7,1 triệu đồng/lượng chỉ trong một ngày. Trước đó, thậm chí có thời điểm giá vàng miếng "rơi" xuống mức 147,5-149,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Trong khi đó giá vàng nhẫn được niêm yết tại 146,2-148,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Mặt hàng vàng được doanh nghiệp bày bán (Ảnh: Mạnh Quân).

Giá trong nước đi lên theo đà điều chỉnh của giá vàng thế giới. Trên thị trường quốc tế, giá vàng hôm nay giao dịch ở mức 4.132 USD/ounce, tăng 48 USD so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá chưa tính thuế, phí, giá vàng thế giới tương đương 132,5 triệu đồng/lượng.

Kim loại quý trên thị trường thế giới bật tăng sau 2 phiên giảm liên tiếp, do Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt với 2 tập đoàn dầu mỏ của Nga và có khả năng áp thêm các hạn chế xuất khẩu với Trung Quốc. Điều này làm gia tăng rủi ro địa chính trị và thúc đẩy nhu cầu với các tài sản trú ẩn an toàn.

Giá vàng vẫn tăng gần 60% từ đầu năm và tăng gần 5% trong tháng này. Các yếu tố căn bản đưa vàng lên mức giá cao kỷ lục trong năm nay vẫn còn nguyên vẹn, trong đó bao gồm rủi ro lạm phát, thuế quan, mối lo ngại về sự độc lập của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và bất ổn địa chính trị.

Theo công cụ CME FedWatch, thị trường không còn đánh cược 100% Fed cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản (0,25%) vào tháng 10 và tháng 12. Tỷ lệ này chỉ còn 96%. Khả năng cắt giảm lãi suất trong cuộc họp tháng 3 năm tới cũng tụt giảm nhẹ.

Hiện, các nhà đầu tư chờ đợi chỉ số giá tiêu dùng (CPI), dữ liệu lạm phát quan trọng của Mỹ, dự kiến công bố vào thứ 6 tuần này, để có thêm manh mối về lộ trình lãi suất.

Trước mắt, giới đầu tư đang dõi theo cuộc họp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ở Hàn Quốc sắp tới. Kết quả của cuộc họp cũng là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến diễn biến của giá vàng.