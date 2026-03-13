Giá vàng miếng giảm 1,5 triệu đồng/lượng

Mở cửa phiên giao dịch ngày 13/3, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn niêm yết ở 181,8-184,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 1,5 triệu đồng/lượng so với giá đóng cửa phiên liền trước. Chênh lệch 2 chiều mua và bán được duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá vàng thế giới sáng nay giao dịch tại 5.112 USD/ounce, phục hồi 34 USD sau cú giảm mạnh trước đó. Dù vậy, tính chung 2 phiên gần nhất, giá vàng thế giới vẫn “bốc hơi” hơn 60 USD.

Giá vàng có dấu hiệu suy yếu vào khoảng giữa phiên giao dịch hôm qua, khi chỉ số USD đi lên và những lo ngại lạm phát gia tăng có thể khiến Fed duy trì lãi suất cao, đẩy lợi suất trái phiếu và đồng USD đi lên, từ đó gây áp lực giảm giá lên kim loại quý. Bên cạnh đó, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng cũng là yếu tố bất lợi đối với thị trường vàng.

Mặt hàng vàng doanh nghiệp bày bán (Ảnh: Mạnh Quân).

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, theo các chuyên gia, thị trường vàng thế giới gần đây chịu áp lực điều chỉnh khi một bộ phận nhà đầu tư tranh thủ chốt lời sau giai đoạn tăng mạnh trước đó. Đồng USD phục hồi cũng góp phần khiến giá kim loại quý suy yếu trong ngắn hạn, khi nhà đầu tư tạm thời chuyển dòng tiền sang các tài sản khác.

Tuy nhiên, theo các nhà phân tích, đà giảm hiện tại chưa phản ánh sự thay đổi lớn trong xu hướng dài hạn của giá vàng. Nhiều yếu tố rủi ro kinh tế và địa chính trị vẫn hiện hữu, có thể tiếp tục hỗ trợ nhu cầu đối với tài sản trú ẩn an toàn này.

Trong khi đó, theo Hội đồng Vàng thế giới (WGC), sản lượng vàng khai thác đã đạt mức cao kỷ lục trong năm 2025, trong bối cảnh giá vàng lập đỉnh lịch sử. Theo đó, các công ty khai thác trên toàn cầu đã sản xuất 3.672 tấn vàng, tăng nhẹ 1% so với cùng kỳ năm trước và là mức cao nhất từ trước đến nay.

Các nhà phân tích cũng dự báo, sản lượng vàng khai thác dự kiến sẽ tiếp tục tăng trong năm nay, dù tốc độ chỉ ở mức vừa phải khi 2 mỏ vàng lớn nối lại hoạt động khai thác.

Mới nhất, Ngân hàng Trung ương Chile đã thực hiện giao dịch mua vàng lớn đầu tiên kể từ ít nhất năm 2000. Vào tháng 2, ngân hàng này đã tăng dự trữ vàng lên 1,108 tỷ USD từ mức 42 triệu USD vào tháng 1.

Các nhà đầu tư đang tập trung vào các cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) vào tuần tới để đánh giá cách các nhà hoạch định chính sách phản ứng trước cú sốc giá năng lượng.

Ngân hàng Nhà nước hôm nay công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD tăng 4 đồng, hiện ở mức 25.065 đồng.

Trong khi đó, USD-Index - thước đo sức mạnh đồng bạc xanh với rổ tiền tệ lớn - đạt 99,7 điểm, tăng hơn 1,5% so với rổ các đồng tiền chủ chốt và đang tiến gần mức cao nhất kể từ tháng 11/2025.