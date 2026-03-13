Dubai vỡ mộng "ốc đảo an toàn", giới tinh hoa ồ ạt tháo chạy

Theo ghi nhận từ The Telegraph và Bloomberg, tính từ cuối tháng 2, UAE đã hứng chịu hơn 1.700 máy bay không người lái (UAV) và tên lửa. Dù hệ thống phòng không đánh chặn được 90% các đợt tấn công, hình ảnh một Dubai rực rỡ, thuế thấp và an toàn tuyệt đối đã bị giáng một đòn chí mạng.

Đằng sau vẻ ngoài tĩnh lặng của những trung tâm mua sắm và bãi biển, một cuộc tháo chạy âm thầm đang diễn ra. Tại các cơ sở cứu hộ động vật giáp biên giới Oman - tuyến đường sơ tán hàng không chính, tình trạng quá tải diễn ra nghiêm trọng khi người nước ngoài hoảng loạn bỏ lại thú cưng để tìm đường về nước.

Chỉ khoảng 2 tuần sau khi xung đột nổ ra, các công ty đa quốc gia đã kích hoạt kế hoạch sơ tán nhân sự sang Saudi Arabia hoặc Oman. Các chuyến bay phản lực tư nhân tăng vọt. Anh, Pháp, Đức vội vã tổ chức các chuyến bay hồi hương.

Du lịch - trụ cột đóng góp 13% GDP của UAE - rơi vào trạng thái tê liệt. Hơn 40.000 chuyến bay qua Trung Đông bị hủy. Tại Dubai, trung tâm trung chuyển bận rộn nhất thế giới, hãng hàng không Emirates phải cắt giảm lịch bay.

Ông Ibrahim Khaled, Giám đốc marketing của Middle East Travel Alliance, tiết lộ một con số đáng lo ngại: 100% các đơn đặt tour tương lai tới khu vực đã bị hủy bỏ.

Sau khi chiến sự giữa Mỹ - Israel và Iran nổ ra và ngày càng leo thang, giới siêu giàu và nhiều công ty đã lên kế hoạch sơ tán nhân viên khỏi Dubai thông qua Saudi Arabia và Oman (Minh họa: Sprinkle).

Bài học đắt giá từ cuộc di cư tại Hong Kong

Lịch sử của dòng vốn toàn cầu luôn chứng minh một quy luật tàn nhẫn: Tiền không có lòng trung thành, nó chỉ đi tìm sự an toàn và cơ hội sinh lời. Tình cảnh của Dubai hiện tại gợi nhớ mạnh mẽ đến Hong Kong (Trung Quốc) vào năm 2022.

Khi đó, chính sách "Zero Covid" hà khắc và những rủi ro an ninh mới đã trở thành giọt nước tràn ly. Theo số liệu chính thức, gần 200.000 người (tương đương 2,5% dân số) đã rời bỏ đặc khu này.

Giới ngân hàng, luật sư và chuyên gia vội vã tháo chạy khỏi một sân bay gần như đóng băng, để lại phía sau thị trường cho thuê nhà lao dốc và các trường quốc tế vắng bóng học sinh.

Nghịch lý thay, Dubai từng là ngư ông đắc lợi từ chính cuộc di cư đó. Kể từ năm 2020, hơn 400.000 người đã đổ về Dubai, đẩy dân số vượt 3,8 triệu người. Nơi đây nhanh chóng trở thành thỏi nam châm hút các quỹ đầu cơ và giới tinh hoa tài chính tháo chạy khỏi châu Á.

Nhưng giờ đây, vòng lặp lịch sử đang đe dọa lặp lại với chính họ.

Giáo sư luật Douglas Arner từ Đại học Hong Kong nhận định trên Bloomberg: "Toàn cầu hóa từng mang lại lợi ích khổng lồ cho những nền kinh tế mở như UAE. Nhưng trong một bối cảnh địa chính trị khó đoán, mức độ rủi ro đối với các trung tâm tài chính đang gia tăng rõ rệt".

Điểm yếu cốt tử của Dubai là nhân khẩu học: Khoảng 90% dân số là người nước ngoài. Một phần "thỏa thuận ngầm" để họ đến đây là sự an toàn và khả năng bay về nhà dễ dàng.

Bernard Chan, cựu cố vấn chính quyền Hong Kong, từng rút ra bài học từ đại dịch: Một trung tâm tài chính sẽ chịu tổn thương lâu dài nếu đánh mất đi sự kết nối quốc tế và khả năng dự đoán. "Họ rời đi ngay khi phần còn lại của thế giới mở cửa," ông nói.

Cú giáng tỷ USD vào trục kinh tế cốt lõi

Sự hoảng loạn không chỉ dừng lại ở các phòng chờ sân bay mà nó đang lan thẳng vào thị trường vốn. Chỉ trong vài ngày, chỉ số chứng khoán Dubai Financial Market đã bốc hơi 12%, ghi nhận mức giảm mạnh nhất toàn vùng Vịnh.

Giới đầu tư có lý do để run sợ. Dòng vốn FDI ròng vào UAE từng tăng phi mã từ 10,4 tỷ USD (2018) lên 45,6 tỷ USD (2024), vượt qua tất cả các quốc gia vùng Vịnh khác cộng lại. Nhưng lúc này, điều quan tâm lớn nhất với các nhà đầu tư là: "Đây chỉ là cú sốc ngắn hạn hay một sự đứt gãy cấu trúc lâu dài?", như ông Christopher Coppock, chuyên gia rủi ro tại Marsh đặt ra.

Thị trường bất động sản, vốn đã tăng nóng 60% trong giai đoạn 2022-2025, bắt đầu ngấm đòn. Các giao dịch mua nhà chững lại. Một khách hàng Anh đã thẳng thừng hủy bỏ giao dịch căn hộ mới trị giá 6 triệu bảng ngay khi xung đột nổ ra.

Bên cạnh đó, huyết mạch kinh tế của UAE đang bị siết chặt. Với việc eo biển Hormuz bị phong tỏa, quốc gia này đang có hơn 1,7 triệu thùng dầu xuất khẩu bị mắc kẹt mỗi ngày và buộc phải cắt giảm sản lượng khẩn cấp.

Oxford Economics dự báo tăng trưởng GDP của UAE năm 2026 sẽ lao dốc không phanh, rơi từ mức kỳ vọng 4,8% xuống chỉ còn 1,6%.

Hệ thống visa lao động từng là niềm tự hào giờ có thể trở thành "cái bẫy" với người lao động. Nếu doanh nghiệp phá sản vì chiến sự, người nước ngoài mất việc sẽ buộc phải rời đi.

Lâu nay Dubai luôn được biết đến là “ốc đảo an toàn” giữa một khu vực nhiều biến động (Ảnh: AOL).

Những biến động tại Hong Kong (Trung Quốc) trước đây và Dubai hiện nay cho thấy một thực tế rõ ràng: Các trung tâm tài chính toàn cầu không còn tách rời khỏi những biến động của thế giới. Khi cảm giác an toàn suy giảm, dòng vốn và giới đầu tư quốc tế cũng nhanh chóng rời đi.

Như bà Barbara Leaf, cựu Đại sứ Mỹ tại UAE, nhận định: Dubai là biểu tượng của sự hiện đại và thịnh vượng, nhưng chính điều đó cũng khiến thành phố này dễ trở thành tâm điểm chú ý trong những thời điểm nhạy cảm.