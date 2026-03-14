Vàng miếng SJC giảm mạnh, người mua lỗ 9 triệu đồng/lượng chỉ sau nửa tháng

Sáng 14/3, giá vàng miếng SJC được giao dịch ở quanh mức 181,8-184,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm mạnh 1,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

So với lúc giá vàng lên cao nhất 191 triệu đồng/lượng, giá bán hiện tại đã giảm tới 6 triệu đồng/lượng sau 2 tuần giao dịch. Tương ứng, nếu người mua vàng miếng từ đỉnh này đã chịu khoản lỗ lên tới 9 triệu đồng/lượng chỉ sau hơn chục ngày nắm giữ.

Tương tự, vàng nhẫn cũng giảm xuống mức 181,5-184,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 1,5 triệu đồng mỗi chiều.

Trên thế giới, vàng giao ngay chốt phiên cuối tuần ở quanh mức 5.110 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá hiện hành (chưa gồm thuế, phí), giá thế giới hiện tương đương khoảng 163 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng miếng và vàng nhẫn trong nước gần 22 triệu đồng/lượng.

Theo Kitco News, thị trường vàng một lần nữa lại rơi vào tình trạng giằng co ngắn hạn, giữ vững mức hỗ trợ trên 5.100 USD/ounce khi nỗi lo lạm phát đình trệ tái xuất hiện, trong bối cảnh nền kinh tế Mỹ tăng trưởng chậm hơn trong quý IV/2025 và lạm phát dai dẳng.

Cục Phân tích Kinh tế Mỹ (BEA) hôm 13/3 thông báo rằng số liệu sơ bộ về Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quý IV cho thấy nền kinh tế chỉ tăng trưởng 0,7%, giảm mạnh so với ước tính ban đầu là 1,4%. Dữ liệu này yếu hơn đáng kể so với dự kiến, vì các nhà kinh tế đã kỳ vọng kết quả sẽ không thay đổi.

Cùng với những ước tính tăng trưởng đáng thất vọng, báo cáo cũng ghi nhận áp lực lạm phát gia tăng. Chỉ số giá GDP quý IV tăng 3,8%, cao hơn mức 3,6% được báo cáo trong ước tính đầu tiên.

Tình trạng hỗn loạn ở Trung Đông đang tạo ra những nút thắt cổ chai trong chuỗi cung ứng toàn cầu và đặc biệt là đẩy giá dầu lên cao, điều này dự kiến ​​sẽ làm tăng lạm phát trong suốt năm nay.

Đồng USD tiếp tục tăng giá

Tỷ giá USD đang trên đà ghi nhận tuần tăng thứ hai liên tiếp trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu, khi tình hình tại Trung Đông khiến nhà đầu tư tìm đến các tài sản trú ẩn an toàn. Trong khi đó, các đồng tiền nhạy cảm với năng lượng như Euro và Yên giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều tháng.

Chỉ số Dollar Index (DXY), đo lường đồng USD với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF), đã dừng ở mức 100.04 điểm, tăng 0,29% so với chốt phiên lần trước.

Trong nước, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước hiện là 25.065 đồng/USD, tăng 4 đồng so với phiên giao dịch trước.