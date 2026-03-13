Giá vàng quay xe sau cú xả kho dầu lịch sử: Chuyện gì đang xảy ra?

Cú sốc mỏ neo năng lượng và phản ứng của vàng

Theo dữ liệu cập nhật đến rạng sáng nay (giờ châu Á), giá vàng giao ngay đang dao động quanh mức 5.081,53 USD/ounce. Trên thị trường kỳ hạn, hợp đồng vàng cũng giảm gần 100 USD so với mức đỉnh trước đó, hiện giao dịch khoảng 5.092 USD/ounce. Như vậy, chỉ sau hai phiên, giá kim loại quý này đã mất hơn 2%.

Cùng thời điểm, giá bạc giảm 0,3%, xuống còn 83,61 USD/ounce, trong khi bạch kim và palladium diễn biến trái chiều.

Theo Kitco, nguyên nhân trực tiếp khiến thị trường điều chỉnh đến từ động thái can thiệp mạnh của Cơ quan Năng lượng Quốc tế. Tổ chức này vừa kích hoạt đợt xả kho dự trữ phối hợp lớn nhất trong hơn nửa thế kỷ qua.

Giá vàng giảm trong phiên thứ năm sau khi Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) tung ra đợt xả kho dầu khẩn cấp lớn nhất lịch sử (Ảnh: Goldmarket).

Khoảng 400 triệu thùng dầu từ hơn 30 quốc gia đã được tung ra thị trường nhằm hạ nhiệt giá năng lượng, trong bối cảnh tuyến vận tải huyết mạch qua eo biển Hormuz gần như bị tê liệt. Trước đây, những đợt xả kho dự trữ quy mô lớn như vậy thường chỉ xảy ra trong các biến cố lớn như Chiến tranh Vùng Vịnh hay siêu bão Katrina.

Dù vậy, thị trường dầu mỏ lại phản ứng khá thận trọng. Theo Bloomberg, giá dầu thô WTI vẫn tăng hơn 4% ngay trong ngày Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) công bố quyết định, lên mức cao nhất kể từ tháng 8/2022.

Diễn biến thị trường càng trở nên căng thẳng khi các vụ tấn công nhằm vào tàu chở dầu tại Basra gần đây buộc Iraq phải tạm dừng toàn bộ hoạt động xuất khẩu. Việc giá dầu tiếp tục đi lên bất chấp các biện pháp can thiệp từ chính phủ cho thấy mức độ gián đoạn nguồn cung hiện nay đang rất nghiêm trọng.

Vì sao vàng mất đà tăng giữa lúc "dầu sôi lửa bỏng"?

Dưới góc nhìn tài chính, việc giá vàng giảm trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị leo thang thoạt nhìn có vẻ phi lý, nhưng lại khá hợp lý nếu đặt trong bối cảnh kinh tế vĩ mô hiện nay.

Thứ nhất là áp lực từ lãi suất. Theo Bloomberg, đà tăng mạnh của giá năng lượng đang làm gia tăng lo ngại lạm phát. Trong khi đó, thị trường lao động Mỹ vẫn duy trì sức mạnh, với số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ở mức thấp. Điều này khiến lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn ngắn tăng lên mức cao nhất trong nhiều năm, đồng thời kéo đồng USD tăng khoảng 0,5%.

Trong bối cảnh đó, giới giao dịch gần như đã loại bỏ khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất trong tuần tới và chỉ đánh giá khoảng 70% khả năng có một đợt giảm nhẹ trong năm nay. Môi trường lãi suất cao kéo dài được xem là yếu tố bất lợi đối với vàng - loại tài sản không mang lại lợi suất.

Yếu tố thứ hai là rủi ro suy giảm nhu cầu. Theo Kitco, Viện nghiên cứu Oxford Economics cảnh báo mức giá dầu khoảng 140 USD/thùng có thể đủ để đẩy kinh tế toàn cầu vào một giai đoạn suy thoái nhẹ.

Nếu giá dầu tiếp tục leo thang lên những ngưỡng cực đoan hơn, thậm chí chạm mốc 200 USD/thùng như một số kịch bản cảnh báo, nền kinh tế thế giới có thể đối mặt với hiện tượng “phá hủy nhu cầu”. Trong bối cảnh đó, áp lực giảm phát có thể xuất hiện và vai trò phòng hộ lạm phát của vàng cũng sẽ suy yếu.

Ngoài ra, áp lực chốt lời cũng là yếu tố đáng chú ý. Nhiều nhà đầu tư đã mua vàng từ vùng giá thấp trước khi căng thẳng bùng phát, do đó việc hiện thực hóa lợi nhuận để bảo toàn vốn là động thái phổ biến khi thị trường trở nên khó lường.

Dù vậy, nhiều chuyên gia cho rằng đợt giảm hiện nay chủ yếu mang tính điều chỉnh kỹ thuật, chưa phản ánh sự đảo chiều xu hướng. Chừng nào nút thắt vận tải qua eo biển Hormuz chưa được giải tỏa, các yếu tố cơ bản hỗ trợ giá vàng vẫn còn hiện hữu.