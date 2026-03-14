Viettel vượt Starlink của Elon Musk, đứng số 1 viễn thông thế giới

Theo báo cáo định giá "Telecoms 150 năm 2026" được tổ chức Brand Finance (Anh) công bố ngày 3/3, tổng giá trị 150 thương hiệu viễn thông lớn nhất toàn cầu đã chạm ngưỡng 741,8 tỷ USD.

Điểm sáng nhất đối với giới kinh doanh và công nghệ Việt Nam chính là việc Tập đoàn Viettel xuất sắc giành ngôi vương: Thương hiệu viễn thông mạnh nhất thế giới.

Vượt qua những cái tên sừng sỏ từ Âu - Mỹ, đại diện Việt Nam đạt Chỉ số sức mạnh thương hiệu (BSI) ấn tượng với 89,9/100 điểm, đi kèm mức xếp hạng tuyệt đối AAA+. Brand Finance cho biết, Viettel ghi điểm vượt trội ở hàng loạt chỉ số cốt lõi như mức độ tin cậy, danh tiếng, khả năng được khách hàng giới thiệu và sự ưu tiên lựa chọn.

Báo cáo đánh giá đây là minh chứng rõ nét cho sự gắn kết cảm xúc sâu sắc mà doanh nghiệp này xây dựng được ngay tại thị trường nội địa.

Cùng chung nhóm dẫn đầu với Viettel còn có các tên tuổi như Proximus, Turkcell, Elisa và Globe Telecom.

Thành tích số 1 thế giới của Viettel càng trở nên đáng chú ý khi đặt lên bàn cân cùng Starlink - "đứa con cưng" của tỷ phú Elon Musk. Dù liên tục làm mưa làm gió trên truyền thông, dịch vụ internet vệ tinh này năm nay mới lần đầu tiên chen chân được vào Top 500 thương hiệu toàn cầu và đứng vị trí thứ 5 trong mảng hạ tầng viễn thông.

Dẫu vậy, dưới góc độ kinh doanh, không thể phủ nhận tốc độ tăng trưởng bùng nổ của Starlink khi giá trị thương hiệu tăng gấp đôi lên 5,2 tỷ USD, nhờ việc hút thêm 4,6 triệu thuê bao mới để cán mốc hơn 9 triệu người dùng toàn cầu.

Xét về quy mô giá trị tuyệt đối, báo cáo của Brand Finance chỉ ra Deutsche Telekom vẫn là "ông lớn" số 1 toàn cầu. Giá trị của gã khổng lồ này đã tăng vọt 141% kể từ năm 2020, chạm mức 96,2 tỷ USD, đồng thời là thương hiệu châu Âu duy nhất lọt Top 20 toàn cầu.

Trong khi đó, ở mảng hạ tầng, Huawei tiếp tục cho thấy sức sống mãnh liệt bất chấp các áp lực địa chính trị bủa vây. Thương hiệu công nghệ Trung Quốc vẫn chễm chệ ở ngôi đầu với định giá 35,1 tỷ USD, xếp trên cả Cisco và Qualcomm (8,7 tỷ USD).

Bức tranh viễn thông 2026 cũng đang chứng kiến sự dịch chuyển dòng vốn và tiềm năng tăng trưởng. Ông Lorenzo Coruzzi, Giám đốc định giá của Brand Finance nhận định, dù Mỹ đang nắm giữ tổng giá trị thương hiệu lớn nhất, nhưng động lực tăng trưởng dài hạn lại đang dồn về châu Phi, Mỹ Latinh và Nam Á.

Sự bùng nổ của tỷ lệ dùng điện thoại thông minh, băng thông rộng và tài chính số đang vẽ lại luật chơi. Điển hình là Yas (thuộc AXIAN Telecom) - một thương hiệu từ châu Phi đã bất ngờ lọt top 20 thương hiệu mạnh nhất với định giá 277 triệu USD.