Giá vàng miếng vượt 187 triệu đồng/lượng

Kết thúc phiên giao dịch ngày 11/3, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn niêm yết ở 184,2-187,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1,1 triệu đồng/lượng so với giá đóng cửa phiên trước đó. Chênh lệch 2 chiều mua và bán được duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước tăng cùng chiều với diễn biến thị trường quốc tế. Theo đó, giá vàng thế giới giao dịch tại 5.221 USD/ounce, tăng tiếp 25 USD so với hôm qua. Phiên trước đó, kim loại quý cũng tăng 85 USD/ounce.

Ricardo Evangelista, nhà phân tích của ActivTrades, cho biết: “Sự phục hồi của thị trường chứng khoán cũng giúp giá vàng giảm bớt đà tăng vào cuối ngày do yêu cầu ký quỹ thấp hơn ở những nơi khác, trong khi đồng USD yếu hơn và lợi suất trái phiếu kho bạc giảm chắc chắn cũng tích cực đối với thị trường vàng”.

Thị trường chứng khoán tăng điểm và giá dầu giảm mạnh hơn 7% sau phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump, làm giảm bớt lo ngại về sự gián đoạn kéo dài đối với nguồn cung dầu toàn cầu.

Mặt hàng vàng miếng SJC (Ảnh: Thành Đông).

Đáp lại tuyên bố của Tổng thống Trump, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cho biết họ sẽ là “bên quyết định kết thúc” và Tehran sẽ không cho phép xuất khẩu một lít dầu nào từ khu vực này nếu các cuộc tấn công của Mỹ và Israel tiếp tục.

Xung đột đã làm tê liệt eo biển Hormuz, nơi vận chuyển 1/5 nguồn cung dầu của thế giới, khiến các tàu chở dầu bị mắc kẹt hơn một tuần và buộc các nhà sản xuất phải cắt giảm sản lượng khi kho chứa đầy, đẩy giá năng lượng tăng vọt.

Đồng USD giảm 0,6% xuống mức thấp nhất trong một tuần, khiến vàng thỏi định giá bằng USD trở nên rẻ hơn đối với các loại tiền tệ khác, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm cũng giảm, làm giảm chi phí nắm giữ vàng thỏi.

Bart Melek, trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa toàn cầu tại TD Securities, cho biết: "Giá dầu giảm từ mức đỉnh trên 100 USD vẫn tạo áp lực lạm phát và do đó hỗ trợ cho vàng, nhưng không còn đủ cao để thực sự hạn chế khả năng nới lỏng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) - các nhà đầu tư đang cảm thấy an tâm rằng giao dịch vàng có thể được tái sinh khi chúng ta tiến về phía trước”.

Mặc dù được xem như một công cụ phòng ngừa lạm phát, vàng mất đi một phần sức hấp dẫn khi lãi suất tăng.

Trong khi đó, theo công cụ FedWatch của CME Group, các nhà đầu tư kỳ vọng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất vào cuối cuộc họp ngày 18/3, và cũng dự đoán đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên trong năm sẽ diễn ra vào tháng 7.

Thị trường đang chờ đợi chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 2 của Mỹ, dự kiến công bố vào hôm nay (giờ Mỹ), và chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) - thước đo lạm phát ưa thích của Fed - vào ngày 13/3.

Sáng nay (11/3), Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm giữa VND với USD ở mức 25.059 đồng, giảm 3 đồng so với hôm qua. Tại hầu hết ngân hàng thương mại, giá USD cũng đi xuống sau thời gian tăng kịch trần ở chiều bán. Cụ thể, chiều mua USD chuyển khoản còn 26.011 đồng/USD, bán ra 26.311 đồng/USD, giảm 44 đồng ở chiều mua và giảm 4 đồng ở chiều bán ra.