Giá vàng miếng giảm 5 triệu đồng/lượng

Mở cửa phiên giao dịch ngày 4/3, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở 180,2-183,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 5 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều mua và bán so với giá đóng cửa phiên hôm qua. Chênh lệch 2 chiều mua và bán duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng giảm mạnh cùng chiều với diễn biến thị trường quốc tế. Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao dịch tại mức 5.150 USD/ounce. Trước đó, có thời điểm kim loại này lùi về sát 5.000 USD/ounce.

Giá vàng giảm do chịu áp lực từ đồng USD mạnh lên và triển vọng cắt giảm lãi suất mờ nhạt hơn khi mối lo ngại về lạm phát gia tăng trong bối cảnh xung đột Trung Đông có thể kéo dài.

"Sự giảm giá của vàng dường như được thúc đẩy bởi dòng vốn chảy vào tiền mặt. Đồng đô la mạnh và lợi suất trái phiếu đang giao dịch ở mức cao hơn", Bob Haberkorn, chiến lược gia thị trường cấp cao tại RJO Futures cho biết.

"Tuy nhiên, đợt giảm giá này có thể chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, và dòng vốn đổ vào các tài sản an toàn do rủi ro địa chính trị sẽ hỗ trợ giá vàng và bạc tăng cao hơn", Haberkorn nói thêm.

Mặt hàng vàng miếng SJC (Ảnh: Thành Đông).

Theo Kitco News, giá vàng hạ nhiệt khi chỉ số USD tăng vọt, tâm lý né tránh rủi ro dịu lại. Đà tăng mạnh của chỉ số USD trong ngày, lên mức cao nhất trong 5 tuần, đang tạo sức ép đáng kể lên nhóm kim loại quý. Hoạt động chốt lời của các nhà giao dịch hợp đồng tương lai ngắn hạn, cùng với việc các vị thế mua dài hạn bị thanh lý, là những yếu tố nổi bật trong phiên. Bên cạnh đó, tâm lý né tránh rủi ro từng gia tăng mạnh nay cũng đã phần nào dịu lại.

Việc giá vàng điều chỉnh sau giai đoạn tăng mạnh và nóng được một số chuyên gia phân tích là diễn biến bình thường và mang tính tạo nền cho xu hướng đi lên tiếp theo. Thị trường vàng thế giới cũng đã ghi nhận sự sụt giảm đáng kể về lượng hợp đồng mở kể từ đầu tháng 1, cho thấy các vị thế yếu đã rút lui, trong khi nhà đầu tư nắm giữ dài hạn vẫn ở lại.

“Đà mua vàng của các ngân hàng trung ương đã giảm bớt vào đầu năm, so với mức trung bình 27 tấn trong 12 tháng trước đó”, Marissa Salim, Trưởng nhóm nghiên cứu cấp cao khu vực châu Á - Thái Bình Dương tại Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) viết trong báo cáo hằng tháng mới nhất của họ.

“Lượng mua ròng trong tháng Giêng đạt tổng cộng 5 tấn. Giá vàng biến động và mùa lễ hội có thể đã khiến một số ngân hàng Trung ương tạm dừng, mặc dù căng thẳng địa chính trị, vốn chưa có dấu hiệu giảm bớt, có khả năng sẽ tiếp tục thúc đẩy việc tích lũy vàng đến năm nay và những năm tiếp theo”, vị này nêu.

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, Kevin Grady, Chủ tịch Phoenix Futures and Options nhận định, triển vọng giá vàng vẫn tích cực. Các yếu tố hỗ trợ vàng và bạc trong những năm qua không thay đổi nên xu hướng tăng vẫn được duy trì. Giá vàng có thể kiểm định các mức cao hơn trong thời gian tới.