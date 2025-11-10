Giá mua vàng miếng SJC tăng 1,2 triệu đồng/lượng

Tính đến 9h30 sáng phiên 10/11, giá vàng miếng SJC tăng mạnh. Theo đó, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 147,6-149,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,2 triệu đồng/lượng.

Về vàng nhẫn, giá được niêm yết quanh ngưỡng 144,7-147,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng gần 1,5 triệu đồng/lượng.

Trước đó, vào sáng sớm 10/11, dù thị trường quốc tế có biến động nhẹ, giá vàng trong nước vẫn duy trì ổn định, phản ánh tâm lý thận trọng của cả người mua lẫn người bán.

Cụ thể, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn niêm yết ở mức 146,4-148,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên hai chiều so với đầu tuần trước.

Về vàng nhẫn, giá được niêm yết quanh ngưỡng 143,3-145,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), chênh lệch hai chiều ở mức 2,5 triệu đồng/lượng.

Nhìn chung, mặt bằng giá vàng trong nước hiện đi ngang, nhưng vẫn neo cao so với quốc tế.

Giá vàng trong nước vẫn chênh lệch ở mức cao so với giá vàng thế giới (Ảnh: DT).

Rạng sáng 10/11, giá vàng thế giới giao ngay ghi nhận ở mức 4.000,18 USD/ounce, tăng nhẹ 3,9 USD/ounce so với tuần trước. Quy đổi theo tỷ giá tại ngân hàng thương mại, mỗi lượng vàng thế giới tương đương 127,15 triệu đồng (chưa tính thuế và phí). Như vậy, vàng trong nước đang cao hơn vàng thế giới khoảng 21,25 triệu đồng/lượng.

Theo dự báo của nhiều tổ chức quốc tế, giá vàng trong ngắn hạn có thể dao động quanh mức 3.900-4.400 USD/ounce, song triển vọng trung và dài hạn vẫn nghiêng về xu hướng tăng. Khi các yếu tố bất ổn kinh tế và chính sách tiền tệ tiếp tục tồn tại, vàng được xem là “vùng trú ẩn an toàn” hàng đầu của giới đầu tư toàn cầu.