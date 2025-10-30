Giá vàng miếng SJC giảm 1,5 triệu đồng/lượng

Tính đến 9h sáng 30/10, giá vàng đảo chiều giảm. Các đơn vị niêm yết giá vàng miếng SJC tại 144,6-146,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều so với chốt phiên hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và giá bán là 2 triệu đồng/lượng.

Tương tự, vàng nhẫn giảm 1,2 triệu đồng/lượng, được niêm yết ở ngưỡng 142,6-145,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng trong nước đắt hơn thế giới gần 23 triệu đồng/lượng

Trên thế giới, giá vàng giảm 31 USD/ounce, hiện được giao dịch quanh ngưỡng 3.936 USD/ounce (tương đương khoảng 125 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí). Giá này rẻ hơn trong nước gần 23 triệu đồng/lượng.

Dù vậy, giá vàng đã tăng gần 2% vào thứ tư, phục hồi từ mức thấp nhất trong 3 tuần ghi nhận ở phiên trước, khi một số vị thế bán khống đã được đóng lại trước quyết định của Fed.

Tính từ đầu năm đến nay, vàng đã tăng 52% và đạt mức kỷ lục 4.381,21 USD/ounce vào ngày 20/10 nhờ được hỗ trợ bởi bất ổn địa chính trị - kinh tế, kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất và hoạt động mua ròng liên tục từ các ngân hàng trung ương.

Tỷ giá USD giảm nhẹ

Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD hiện ở mức 25.091 đồng.

Tỷ giá USD tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giảm nhẹ, hiện ở mức: 23.887-26.295 đồng.