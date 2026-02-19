​Lãi suất tiết kiệm 6 tháng vượt 8%/năm, ngân hàng tung chiêu hút khách

​Thị trường tiền gửi tiếp tục chứng kiến cuộc đua gay gắt giữa các ngân hàng thương mại. Hiện mức lãi suất niêm yết phổ biến ở kỳ hạn 6 tháng dao động quanh ngưỡng 7,1-7,3%/năm.

Ở diễn biến khác, xu hướng cạnh tranh huy động vốn trên kênh trực tuyến cũng đang rầm rộ. Không ít ngân hàng tung hình thức cộng thêm lãi suất để thu hút khách hàng. Điều này đã và đang đưa mặt bằng lãi suất thực tế tăng cao, tương ứng lãi suất thực nhận tại một số ngân hàng ở kỳ hạn 6 tháng đã vượt mốc 8%/năm.

Cake by VPBank đang áp dụng chính sách cộng thêm 0,9%/năm cho khách hàng gửi tiền trực tuyến. Với mức niêm yết sẵn có 7,3%, khách hàng thực tế sẽ được hưởng lãi suất lên tới 8,2%/năm.

​PVcomBank tung "chiêu" cộng thêm 1,5%/năm cho các khoản gửi vào ngày thứ sáu hàng tuần qua kênh số. Với mức ưu đãi này, lãi suất thực nhận tại các kỳ hạn trung và dài hạn có thể chạm mốc 8,3%/năm - mức cao nhất trên thị trường hiện nay cho các khoản tiền gửi phổ thông.

Ở phân khúc sản phẩm thay thế, BVBank đang chào bán chứng chỉ tiền gửi trực tuyến với lãi suất tối đa 7,8%/năm. Sản phẩm áp dụng cho bốn kỳ hạn 6, 9, 12 và 15 tháng, số tiền tối thiểu từ 10 triệu đồng.

Chênh lệch giữa việc gửi tại quầy thông thường và gửi online có ưu đãi có thể lên tới gần 3 triệu đồng cho cùng một số tiền và kỳ hạn gửi. Điều này cho thấy việc tận dụng các kênh số đang mang lại lợi thế tài chính rõ rệt cho người dân.

Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng vượt 8%/năm (Ảnh minh họa: Tiến Tuấn).

Tài chính số cũng dự báo là xu hướng cạnh tranh mới trong năm nay của các ngân hàng.

Cụ thể, trong bối cảnh tăng trưởng tín dụng dự kiến được duy trì quanh mức 15%, bài toán đặt ra cho các nhà băng không còn đơn thuần là mở rộng quy mô, mà là quản trị chất lượng tài sản trên nền tảng quy mô khổng lồ đó.

Ứng phó, các tổ chức tài chính tại Việt Nam đang đẩy nhanh việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), song những lo ngại về an ninh và hạn chế của hạ tầng công nghệ cũ vẫn là rào cản lớn đối với việc mở rộng triển khai. Đây là kết quả từ nghiên cứu mới của Finastra, một tập đoàn trong lĩnh vực phần mềm cho ngành dịch vụ tài chính.

Theo khảo sát, 94% tổ chức tài chính tại Việt Nam dự kiến tăng đầu tư vào AI trong 12 tháng tới, cho thấy quyết tâm mạnh mẽ trong việc mở rộng năng lực AI bất chấp những thách thức mang tính cấu trúc.

Các tổ chức ưu tiên ứng dụng AI nhằm tăng tốc độ xử lý thanh toán, cho vay, củng cố quản trị rủi ro, nâng cao chất lượng ra quyết định và cải thiện năng suất của đội ngũ phát triển công nghệ.