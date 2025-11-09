Dự báo giá vàng sau tuần đi ngang quanh ngưỡng 4.000 USD/ounce

Kết thúc tuần giao dịch từ ngày 3/11 đến ngày 8/11, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn niêm yết ở mức 146,4-148,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Mức giá cao nhất trong tuần qua của mặt hàng vàng miếng ghi nhận là 147-149 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra) vào ngày 4/11. Trong khi đỉnh gần nhất được ghi nhận là 153,6-154,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra) vào phiên ngày 21/10. Như vậy, so với mức đỉnh, giá vàng đã giảm 5,6 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Đầu tuần, mặt hàng này được niêm yết ở mức 146,4-148,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Như vậy, sau một tuần, giá vàng đi ngang.

Tuần này giá vàng thế giới “chốt” ở mức 4.001 USD/ounce, đi ngang so với tuần trước. Giới chuyên gia nhận định, vàng giữ vững quanh mức 4.000 USD/ounce nhưng chưa thu hút được động lực tăng giá mới. Ngay cả khi tâm lý người tiêu dùng Mỹ xấu đi, giá vàng ở quanh mức 4.000 USD/ounce vẫn làm gia tăng lo ngại rằng tiêu dùng suy yếu có thể đẩy nền kinh tế vào suy thoái.

Đại học Michigan đã có báo cáo hôm thứ 6, cho thấy chỉ số tâm lý người tiêu dùng sơ bộ trong tháng 11 đã giảm từ mức 53,6 của tháng 10 xuống còn 50,3. Mức giảm này lớn hơn dự kiến, vì các nhà kinh tế dự đoán chỉ giảm nhẹ xuống 53.

“Với việc chính phủ Mỹ đóng cửa kéo dài hơn một tháng, người tiêu dùng đang bày tỏ lo ngại về những hậu quả tiêu cực tiềm ẩn đối với nền kinh tế. Sự suy giảm tâm lý trong tháng này diễn ra trên diện rộng ở mọi lứa tuổi, thu nhập và đảng phái chính trị”, Joanne Hsu, Giám đốc phụ trách khảo sát người tiêu dùng cho biết.

Vàng thường được coi là kênh đầu tư an toàn trong bối cảnh bất ổn, và là tài sản không sinh lãi, thường hưởng lợi khi lãi suất thấp. Theo công cụ FedWatch của CME Group, thị trường đặt cược khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giảm lãi suất thêm 25 điểm cơ bản (0,25%) vào tháng 12 là 66%.

Mặc dù Fed vừa hạ lãi suất trong tuần trước, Chủ tịch Jerome Powell cho rằng đây có thể là lần giảm cuối cùng trong năm, đồng thời nhấn mạnh các quyết định tiếp theo sẽ phụ thuộc vào dữ liệu kinh tế sắp tới.

Song song với yếu tố lãi suất, nguy cơ chính phủ Mỹ tiếp tục đóng cửa kéo dài đang khiến tâm lý lo ngại gia tăng và thúc đẩy nhu cầu đối với các tài sản trú ẩn an toàn như vàng. Bà Soni Kumari, chiến lược gia hàng hóa tại Ngân hàng ANZ, nhận định: "Tâm điểm chú ý của thị trường là diễn biến kinh tế vĩ mô và tiến triển trong cuộc khủng hoảng ngân sách Mỹ. Bất ổn càng kéo dài, lực cầu trú ẩn càng mạnh".

Mặt hàng vàng được doanh nghiệp bày bán (Ảnh: Mạnh Quân).

Tuần này, khảo sát với 21 chuyên gia Phố Wall cho thấy 13 người (59%) giữ quan điểm trung lập về xu hướng giá vàng trong ngắn hạn. Có 7 chuyên gia (32%) dự báo giá vàng sẽ tăng trong tuần tới, trong khi chỉ 2 người (9%) cho rằng giá sẽ giảm.

Ở chiều nhà đầu tư nhỏ lẻ, cuộc khảo sát trực tuyến trên mạng xã hội ghi nhận 221 lượt tham gia, trong đó 123 người (55,7%) kỳ vọng giá vàng đi lên trong tuần tới. Ngược lại, 39 người (17,6%) dự đoán giá giảm và 59 người (26,7%) nhận định thị trường sẽ đi ngang trong ngắn hạn.

Ông Aaron Hill, trưởng bộ phận phân tích tại FP Markets, xem giai đoạn vàng đi ngang quanh 4.000 USD/ounce là nhịp tạm nghỉ trong xu hướng tăng. Đây là giai đoạn điều chỉnh sau đợt tăng ngoạn mục hơn 48% từ đầu năm, được thúc đẩy bởi nhu cầu trú ẩn an toàn trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị và hoạt động mua vào của các ngân hàng Trung ương.

Ông Darin Newsom, chuyên gia phân tích cao cấp tại đơn vị chuyên về giao dịch trực tuyến Barchart.com, cho rằng giữa bối cảnh bất ổn và biến động địa chính trị, diễn biến giá vàng chẳng khác nào “canh bạc tung đồng xu” - lên hay xuống đều khó đoán. Dù vậy, ông vẫn giữ quan điểm tích cực về kim loại quý này.