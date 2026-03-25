Giá bạc trong nước tăng vượt đà phục hồi của vàng

Sáng 25/3, giá bạc trong nước được các doanh nghiệp điều chỉnh tăng. Giá bạc miếng phổ biến ở mức khoảng 2,77 triệu đồng/lượng mua vào và 2,86 triệu đồng/lượng bán ra, tăng khoảng 260.000 đồng so với cuối ngày hôm qua.

Ở phân khúc bạc thỏi, giá cũng đi lên, với mức bán ra cao nhất khoảng 76-77 triệu đồng/kg.

Chỉ trong một ngày, giá bạc trong nước tăng khoảng 5,3%, ghi nhận nhịp phục hồi sau giai đoạn điều chỉnh trước đó. Với mức tăng này, những nhà đầu tư mua vào từ đầu tuần có thể ghi nhận mức chênh lệch khoảng 400.000 đồng/lượng.

Diễn biến trong nước chủ yếu chịu tác động từ thị trường quốc tế. Trên thị trường thế giới, giá bạc hiện giao dịch quanh 74,24 USD/ounce, tăng hơn 4% so với phiên trước và có tốc độ tăng cao hơn vàng, khi giá vàng tăng khoảng 2,5% lên mức 4.589 USD/ounce.

Theo các chuyên gia, kim loại quý tăng giá trong bối cảnh giá dầu thô giảm. Hiện giá dầu dao động quanh 88,5 USD/thùng, giảm gần 4% so với phiên trước, qua đó hỗ trợ tâm lý thị trường hàng hóa.

So với vàng, thị trường bạc có quy mô nhỏ hơn nên nhạy cảm hơn với biến động dòng tiền, đặc biệt trong giai đoạn môi trường vĩ mô biến động. Các chuyên gia cho rằng giá bạc có thể tiếp tục biến động mạnh khi rủi ro địa chính trị còn hiện hữu.

Tuy nhiên, nhu cầu bạc vẫn duy trì xu hướng tăng nhờ các ứng dụng công nghiệp. Trong đó, nhu cầu tại Trung Quốc đóng vai trò quan trọng, ảnh hưởng đến cung - cầu toàn cầu.

Hiện nay, các ứng dụng công nghiệp tiêu thụ khoảng 60% nguồn cung bạc mỗi năm, nhờ đặc tính dẫn điện và dẫn nhiệt. Điều này tạo nền tảng nhu cầu ổn định cho bạc, khác với vàng vốn chủ yếu đóng vai trò tài sản tài chính.