Giá bạc giảm 3 triệu đồng chỉ trong một phiên, chuyên gia dự báo đáng chú ý

Ngày 19/3, nhiều thương hiệu bạc đồng loạt điều chỉnh giảm mạnh giá bạc miếng các loại. Hiện giá bạc miếng được mua vào ở mức 2,86 triệu đồng/lượng, bán ra 2,95 triệu đồng/lượng, giảm khoảng 220.000 đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua.

Giá bạc kg các thương hiệu cũng rớt hàng triệu đồng với giá thu mua 73 triệu đồng/kg và bán ra hơn 75,5 triệu đồng/kg, giảm đến 3 triệu đồng sau một phiên.

Xét thời gian rộng hơn, giá bạc giảm khoảng 12% trong một tuần qua, và xóa sạch thành quả tăng trong 1 tháng. Nếu tính từ ngày vía Thần Tài (26/2), những người mua bạc ở vùng giá 90 triệu đồng mỗi kg, thời điểm này bán ra lỗ hơn 10 triệu đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, giá bạc cũng giảm từ vùng trên 80 USD/ounce xuống chỉ còn 76,6 USD/ounce, mất tới 4,4%.

Giá bạc rớt mạnh cùng chiều với giá vàng - khi kim loại quý vừa rơi một mạch từ vùng trên 5.000 USD/ounce xuống chỉ còn quanh 4.858 USD/ounce vào sáng nay. Các kim loại quý đi xuống khi giá dầu thô tăng vọt trên 110 USD/thùng, đồng USD mạnh lên trong bối cảnh Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) giữ nguyên lãi suất cơ bản để ứng phó với sức ép lạm phát gia tăng.

Bảng giá bạc tại một thương hiệu lớn ở TPHCM (Ảnh: Tri Túc).

Dự báo giá bạc

Trong ngắn hạn, giới phân tích dự báo giá bạc còn chịu áp lực giảm giá. Do đó, những nhà đầu tư trong nước mua bạc tích lũy tuyệt đối không vay tiền để mua trung bình giá hoặc lướt sóng ngắn hạn.

Theo tradersunion, triển vọng kỹ thuật của bạc đã xấu đi nhanh chóng sau khi kim loại này không thể giữ vững vùng hỗ trợ quan trọng 78,12 USD. Mức kháng cự hiện đã được thiết lập vững chắc ở mức 80,56 USD. Để xu hướng trung lập quay trở lại, bạc cần một đợt phục hồi mạnh mẽ vượt qua mức trung bình này, tiếp theo là sự phá vỡ đường xu hướng giảm gần mức 84 USD.

Chuyên gia nhấn mạnh, cho đến khi các mức này được phục hồi, cấu trúc thị trường vẫn dễ bị tổn thương trước các đợt thanh lý tiếp theo khi các nhà giao dịch ngắn hạn coi bất kỳ sự bật tăng nào trong ngày là cơ hội để thoát khỏi các vị thế mua dài hạn.

Dù vậy, giá bạc vẫn đang giao dịch cao hơn nhiều so với mức đầu năm, ngay cả sau đợt giảm mạnh trong tuần này. Diễn biến hiện tại rất quan trọng vì nó sẽ giúp xác định liệu đợt giảm giá gần đây là sự điều chỉnh nhanh chóng trong một xu hướng tăng lớn hơn hay là sự khởi đầu của một giai đoạn hạ nhiệt rộng hơn.