Giá bạc lao dốc không phanh, Trung Quốc âm thầm gom gần 800 tấn

Theo Kitco, trong 2 tháng đầu năm, lượng bạc nhập khẩu của Trung Quốc đã vọt lên mức cao nhất trong vòng 8 năm. Nhu cầu mạnh từ cả lĩnh vực công nghiệp lẫn đầu tư đã đẩy giá nội địa tăng cao, làm cạn kiệt dự trữ trong nước và buộc quốc gia này phải gia tăng mua từ nước ngoài.

Cụ thể, trong tháng 1 và 2, Trung Quốc đã nhập khẩu hơn 790 tấn bạc, riêng tháng 2 ghi nhận mức cao kỷ lục theo tháng với khoảng 470 tấn.

Áp lực cầu lớn khiến giá bạc trong nước cao hơn đáng kể so với mặt bằng quốc tế, làm suy giảm lượng tồn kho vốn đã thấp và thúc đẩy làn sóng nhập khẩu mạnh mẽ.

Năm 2026 chứng kiến một trong những giai đoạn biến động dữ dội nhất của thị trường bạc. Giá bạc giao ngay từng lập đỉnh lịch sử 121,62 USD/ounce vào ngày 29/1, trước khi lao dốc gần một nửa xuống còn 64 USD/ounce chỉ sau đó chưa đầy 2 tuần.

Trước diễn biến này, các chuyên gia tại Goldman Sachs cảnh báo rằng những biện pháp kiểm soát xuất khẩu mới của Trung Quốc có thể làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu hụt trong nước, đồng thời gây xáo trộn thị trường toàn cầu, thậm chí làm phân mảnh thị trường bạc.

Theo hai nhà phân tích Lina Thomas và Daan Struyven, tồn kho ở mức thấp đã mở đường cho các đợt “siết hàng”, khi dòng tiền đầu tư nhanh chóng hút cạn lượng kim loại tại các kho ở London. Điều này khiến giá bị đẩy lên mạnh trong thời gian ngắn, trước khi đảo chiều nhanh chóng khi áp lực khan hiếm dần hạ nhiệt.

Các chuyên gia cho rằng biến động giá hiện tại không xuất phát từ tình trạng thiếu hụt cung bạc trên quy mô toàn cầu, mà chủ yếu do các điểm nghẽn nguồn cung cục bộ khiến thị trường bị méo mó.

Goldman Sachs nhận định thêm, rủi ro gián đoạn nguồn cung có thể khiến các bên tham gia thị trường chuyển sang tích trữ riêng thay vì chia sẻ nguồn dự trữ chung. Xu hướng này có thể làm suy yếu tính liên kết toàn cầu, khiến thị trường bạc trở nên kém hiệu quả và dễ biến động mạnh theo từng khu vực.