Giá bạc chạm mốc 100 triệu đồng/kg

Dữ liệu từ Investing cho thấy, hợp đồng bạc tương lai đang giao dịch quanh 93,258 USD/ounce. Tính theo hiệu suất, bạc duy trì xu hướng tích cực khi tăng 7,42% trong một tuần gần nhất và tăng hơn 21% trong một tháng. Giá bạc thế giới vẫn neo ở vùng cao dù đôi khi thị trường xuất hiện các nhịp điều chỉnh ngắn hạn. Trong phiên, có thời điểm giá bạc chạm mốc 96 USD/ounce.

Đà tăng của bạc thế giới kéo giá bạc trong nước tăng theo.

Cụ thể, giá bạc miếng Phú Quý 999 giao dịch ở mức 3,53 triệu đồng/lượng (mua) và 3,639 triệu đồng/lượng (bán), tăng 134.000 đồng/lượng so với phiên cuối tuần trước.

Tại Sacombank (SBJ), sản phẩm bạc miếng tăng 156.000 đồng/lượng ở chiều mua lên 3,648 triệu/lượng, trong khi giá bán không biến động nhiều, hiện giao dịch quanh vùng 3,75 triệu/lượng.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá bạc miếng ở mức 3,541-3,65 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Ở phân khúc bạc thỏi, diễn biến phân hóa rõ nét hơn. Bạc thỏi Phú Quý giao dịch quanh 94,16-97,07 triệu đồng/kg, tăng hơn 1 triệu đồng/kg. Trong khi đó, SBJ tăng mạnh hơn 4 triệu đồng/kg ở cả 2 chiều, lên 97,28 triệu/kg mua và chạm mốc 100 triệu đồng/kg bán, hiện là mức cao nhất thị trường trong nước.

Tính trong một tuần qua, giá bạc trong nước đã tăng khoảng 9 triệu đồng/kg, tương đương gần 8%.

Sản phẩm bạc được bày bán (Ảnh: Mạnh Quân).

Thị trường bạc toàn cầu đang tăng mạnh và có thời điểm xuất hiện dấu hiệu mất cân bằng nghiêm trọng giữa số liệu giao dịch trên sổ sách và lượng kim loại thực tế sẵn sàng giao hàng.

Diễn biến này khiến giới đầu tư và các tổ chức tài chính lớn đồng loạt phát đi cảnh báo về nguy cơ biến động mạnh trong thời gian tới.

Arslan Butt, chuyên gia phân tích thị trường tại FX Leaders, cho biết tâm điểm chú ý là thông tin về lệnh bán lên tới 159 triệu ounce bạc trên sàn giao dịch hàng hóa CME Group gần đây. Khối lượng này vượt xa lượng bạc đã đăng ký sẵn sàng giao hàng, hiện được cho là dưới 60 triệu ounce, trong bối cảnh Ngày Thông báo Đầu tiên (First Notice Day) của hợp đồng tháng 3 đang đến gần.

Sự chênh lệch lớn giữa lượng hợp đồng trên giấy và nguồn cung vật chất thực tế làm dấy lên lo ngại về khả năng thị trường rơi vào tình trạng "thiếu hụt giao hàng" nếu nhiều bên cùng lúc yêu cầu nhận bạc vật chất.

"Mức tồn kho hiện tại là thấp nhất kể từ thập niên 1970 - thời kỳ từng chứng kiến những cơn sốt kim loại quý lịch sử", Arslan Butt nêu.

Trong bối cảnh đó, các tổ chức tài chính đang nhanh chóng cập nhật lại kịch bản giá. Deutsche Bank, ngân hàng lớn nhất tại Đức gần đây cho biết tỷ lệ vàng - bạc có thể hàm chứa dư địa tăng giá đáng kể cho bạc, nhất là khi ngân hàng này từng đưa ra dự báo dài hạn về việc bạc có thể đạt 100 USD/ounce.

Tỷ phú đầu tư kim loại quý Eric Sprott cảnh báo nếu tình trạng khan hiếm nguồn cung vàng và bạc vật chất tiếp diễn, thị trường có thể chứng kiến một "cú sốc định giá lại", với kịch bản cực đoan có thể đẩy giá bạc lên vùng 300 USD/ounce.

Arslan Butt nói thêm, yếu tố địa chính trị cũng đang góp phần thổi bùng biến động. Sau xung đột chính trị giữa Mỹ - Israel và Iran, căng thẳng tại Trung Đông leo thang lên mức cao nhất trong một thập kỷ. Trong bối cảnh đó, bạc tăng vọt 8%, vượt xa mức tăng 2% của vàng cùng thời điểm.

"Diễn biến này củng cố quan điểm rằng bạc không chỉ là kim loại công nghiệp mà còn là tài sản trú ẩn an toàn, có biên độ biến động mạnh hơn vàng khi dòng tiền phòng thủ gia tăng. Khi nhà đầu tư rút vốn khỏi cổ phiếu và đồng USD để tìm nơi trú ẩn, bạc đang nổi lên như lựa chọn thay thế đáng chú ý", Arslan Butt nói.

Tổng hòa các yếu tố trên cộng với việc hàng tồn kho sụt giảm, hợp đồng giấy vượt xa nguồn cung thực, dự báo tăng giá mạnh từ các tổ chức lớn và rủi ro địa chính trị… đang tạo nên môi trường dễ xảy ra biến động lớn với bạc.

"Nếu áp lực yêu cầu giao hàng vật chất gia tăng trong khi nguồn cung không kịp bổ sung, thị trường bạc có thể bước vào giai đoạn tái định giá mạnh. Tuy nhiên, với đặc tính biến động cao, bạc cũng tiềm ẩn rủi ro lớn cho nhà đầu tư ngắn hạn", Arslan Butt nhận định.