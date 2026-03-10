Giá bạc tăng hơn 5 triệu đồng, lên mức cao nhất 92 triệu đồng/kg

Ghi nhận trên thị trường trong nước, giá bạc thỏi loại 1kg tăng hơn 5 triệu đồng/kg ở cả hai chiều mua - bán, hiện giao dịch quanh mức 89-92,3 triệu đồng/kg. Tính từ đầu năm đến nay, giá bạc đã tăng khoảng 23%.

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay dao động quanh 88,91-89,16 USD/ounce, tăng 2,01 USD/ounce so với thời điểm mở cửa. Trong khi đó, giá bạc kỳ hạn giao tháng 5 giảm 0,906 USD/ounce, xuống còn 83,35 USD/ounce.

Các nhà đầu tư trên thị trường kỳ hạn đặt mục tiêu tiếp theo là giá bạc đóng cửa vượt ngưỡng kháng cự kỹ thuật 95,86 USD/ounce.

Giá bạc tại một thương hiệu lớn ở TPHCM hôm nay (Ảnh: Tri Túc).

Theo phân tích trên Kitco, lo ngại về nguy cơ đình trệ kinh tế đi kèm lạm phát đang gây áp lực lên thị trường chứng khoán và tài chính toàn cầu. Đồng thời, kỳ vọng về một giải pháp nhanh chóng cho xung đột tại Trung Đông đang suy giảm, khiến tâm lý thị trường trở nên thận trọng hơn.

Giới đầu tư hiện đánh giá rủi ro gián đoạn nguồn cung năng lượng có thể sâu và kéo dài hơn. Tâm lý này càng gia tăng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết một số khu vực của Iran vẫn chưa bị tấn công và nhận định mức giá dầu thô 100 USD/thùng là “cái giá nhỏ” để đổi lấy “an toàn và hòa bình”.

Trong khi đó, Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế Kristalina Georgieva cảnh báo xung đột kéo dài tại Trung Đông có thể gây tác động tiêu cực tới các thị trường và nền kinh tế toàn cầu. Trong bối cảnh biến động gia tăng, kim loại quý được dự báo tiếp tục hưởng lợi từ nhu cầu trú ẩn của nhà đầu tư.