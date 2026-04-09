Giá bạc giảm gần 3 triệu đồng/kg chỉ trong một ngày

Ngày 9/4, giá bạc miếng tại tất cả đơn vị kinh doanh lớn đồng loạt ghi nhận mức hơn 100.000 đồng/lượng, hiện được niêm yết ở mức 2,76 triệu đồng/lượng (mua vào) và 2,85 triệu đồng/lượng (bán ra).

Ở phân khúc bạc thỏi, biên độ biến động cao hơn lên đến 3 triệu đồng/kg, đang được niêm yết quanh mức 73-76 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra).

Trên thế giới, giá bạc giao ngay dao động 73,08-73,33 USD/ounce, giảm 0,92 USD/ounce so với thời điểm mở cửa, tương đương mức giảm 1,24%.

Theo Kitco News, dù việc ngừng bắn diễn ra song các chi tiết về cách thức mở lại eo biển Hormuz vẫn còn hạn chế, do đó giá bạc còn biến động. Xung đột Mỹ - Iran đã ảnh hưởng đến sản xuất bạc toàn cầu từ nhiều yếu tố.

Đơn cử, áp lực chi phí năng lượng khiến mọi hoạt động khai thác phải đối mặt với chi phí nhiên liệu diesel và điện tăng cao. Bên cạnh đó, sự không chắc chắn về các tuyến đường vận chuyển đã xuất hiện, ảnh hưởng đến việc di chuyển tinh quặng từ các mỏ đến nhà máy tinh chế....

Theo giới đầu tư hợp đồng tương lai, ngưỡng kháng cự kỹ thuật quan trọng tiếp theo của bạc là 80 USD/ounce. Nếu giá bạc đóng cửa vững chắc trên vùng này, xu hướng tăng ngắn hạn có thể được củng cố rõ hơn.

Tuy nhiên, triển vọng thị trường vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn. Trên Kitco News, nhiều chuyên gia phân tích cho rằng thỏa thuận ngừng bắn hiện mới chỉ là bước khởi đầu và còn thiếu nhiều chi tiết cụ thể, đặc biệt là lộ trình mở lại Eo biển Hormuz.

Chuyên gia nhấn mạnh mức tăng mạnh năm qua phần lớn còn đến từ yếu tố cung - cầu. Thị trường đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nguồn cung kéo dài nhiều năm, trong khi nhu cầu từ các ngành công nghiệp như năng lượng mặt trời và xe điện tăng cao. Bên cạnh đó, dòng vốn đổ vào các quỹ ETF cũng khiến giá bạc biến động mạnh hơn.